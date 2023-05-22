На Тайване умерла последняя "женщина для утешения"

На Тайване в возрасте 92 лет умерла последняя жительница острова из бывших "женщин для утешения", подвергающихся насилию японской императорской армии в годы Второй Мировой. По данным Тайбэйского фонда спасения женщин, она умерла 10 мая и перед просила, чтобы этот факт был предан огласке только после церемонии прощания.

В фонде подчеркнули, что, несмотря на смерть всех бывших "женщин для утешения", он будет выступать за отражение в учебных программах и исторических книгах правды о тех событиях. Там пообещали и дальше проводить просветительскую работу по теме и требовать от правительства Японии извинений в адрес родственников жертв за произошедшее, а также выплаты компенсаций.

Согласно историческим данным, к работе в полевых борделях японской императорской армии в качестве "женщин для утешения" были привлечены не менее 200 тысяч жительниц Азии, преимущественно из Китая и Кореи. Причём по меньшей мере 2 тысячи из них — с Тайваня.