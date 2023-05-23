Песков заявил, что в Кремле ещё не слышали об инициативе ЛДПР о городах-героях

В Кремле ещё не слышали об идее наделить Донецк и Луганск статусом "Город-герой" . Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока отказавшись давать оценку инициативе.

"Мы, к сожалению, пока ещё не имели возможности ознакомиться", — пояснил представитель Кремля.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил вернуть почётное звание "Город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм местных жителей. Он подчеркнул, что соответствующие предложения звучат от граждан России давно и в ЛДПР считают их справедливыми и своевременными, поскольку подвиг Донбасса и Луганщины заслуживает самого высокого признания.