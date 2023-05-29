Вот-вот взорвётся: Учёные взбудоражены внезапной вспышкой Бетельгейзе Огромная звезда по всем признакам в любой момент может превратиться в сверхновую, и астрономы снова наблюдают её учащённое дыхание. 28 мая, 23:40 Две из 66 антенн ALMA, над которыми висит созвездие Орион, справа видна красная звезда-сверхгигант Бетельгейзе. Обложка © Flickr / European Southern Observatory

"Бетельгейзе" — это, по основной версии, дошедшее до наших дней искажённое звучание старого арабского слова, которое означает что-то вроде "подмышки" или "руки": звезда расположена в великолепном и очень хорошо узнаваемом созвездии Орион, она обозначает собой правое (а с нашей точки зрения оно слева) плечо могучего героя.

Созвездие Орион. Бетельгейзе — самая верхняя звезда с левой стороны. Фото © Wikipedia / JA Galán Baho

Древние звездочёты могли только любоваться её красотой, а вот современная наука уже очень хорошо определила, что же эта звезда собой представляет.

Так вот, Бетельгейзе по размерам в сотни раз больше нашего Солнца. Диаметр варьируется, потому что звезда как бы пульсирует: то сжимается, то расширяется. Сейчас, как пишут учёные, она в 764 раза больше нашего светила. При этом по массе, по разным оценкам, то ли в 16, то ли даже в 19 раз тяжелее Солнца. Бетельгейзе — это красный гигант. Такими звёзды становятся на старости лет, когда в них иссякают запасы водорода для термоядерных реакций. Тогда ядро без этих реакций начинает сжиматься, коллапсировать, от этого ещё больше раскаляется и нагревает свою внешнюю оболочку. И она начинает раздуваться до невообразимых объёмов.

Звезда Бетельгейзе на снимке расположенного в Чили телескопа ALMA. Фото © Wikipedia / ALMA

В молодости Бетельгейзе была бело-голубой. Надо сказать, такие массивные звёзды, к сожалению, сгорают быстро. Бетельгейзе даже, оказывается, меньше девяти миллионов лет. Нашему ничем не примечательному Солнцу, для сравнения, 4,5 миллиарда лет, и ему ещё далеко до старости.

В масштабах всего основного цикла эволюции звезды стадия красного гиганта довольно короткая. У Солнца она, правда, может растянуться и на целый миллиард лет, потому что оно само по себе долгожитель, а вот у такой однодневки, как Бетельгейзе, разве что на 100 тысяч лет, не больше. И сколько существует человечество, столько оно и наблюдает её именно в таком виде. Поэтому трудно сказать, когда именно она состарилась. Может, 50 тысяч лет назад, а может, и 100.

А что же будет, когда этот этап закончится? Будет великолепная вспышка, которая затмит в ночном небе саму полную Луну. Это называется взрывом сверхновой звезды. Её мантия сбрасывается в окружающий космос.

Как будет выглядеть взрыв сверхновой Бетельгейзе. Фрагмент видео © gfycat.com

Наверное, это будет очень красиво, торжественно. Поэтому астрономы пристально всматриваются в Бетельгейзе, ловят каждое её дыхание и при любом заметном изменении замирают в ожидании.

Один из таких волнительных моментов был в 2019–2020 годах. Событие прозвали "великим затемнением". Бетельгейзе тогда внезапно потускнела, потеряла добрых 25% своей обычной яркости. По основной версии, самые верхние слои звезды охладились, и на них как бы сконденсировалось облако выброшенной звёздной пыли. То есть в целом это одно из проявлений пульсации.

А вот теперь обращает на себя внимание обратная ситуация: Бетельгейзе стала необыкновенно яркой, на 42% ярче обычного. А недавно, как сообщается, была даже на 56% ярче. Снова дух захватило: а вдруг сейчас взорвётся? В основном думают, что всё-таки нет, это просто очередная стадия пульсации звезды, то есть в её состоянии нормальное поведение.

Но с другой стороны, есть любопытное наблюдение: за последние десятилетия эти колебания как-то уж очень участились. Раньше они длились лет по шесть, а потом стали происходить каждые 400 дней. По самым свежим данным, Бетельгейзе и вовсе принялась дышать с периодичностью меньше года. И никто не знает наверняка, когда она вспыхнет. Может, в XXX веке. А может, завтра. Кстати, есть ещё одно удивительное соображение: звезда эта находится в шести сотнях световых лет от нас. Это значит, что свет от неё летит к нам шестьсот лет. Кто знает, может быть, она, собственно, уже эффектно завершила основной цикл своей жизни, но мы этого не видим, потому что свет от вспышки к нам ещё не добрался.

Авторы Адель Романенкова