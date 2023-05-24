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24 мая, 11:44

Путин может лично поздравить патриарха Кирилла с днём тезоименитства

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 24 мая, может встретиться с патриархом Кириллом, чтобы лично поздравить предстоятеля Русской православной церкви с днём тезоименитства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, он (президент. Прим. Лайфа) с утра сегодня уже направил телеграмму — поздравил нашего патриарха Кирилла с днём тезоименитства. Не исключаем, что в середине дня также президент лично поздравит с этим днём патриарха всея Руси", — отметил представитель Кремля.

Как день памяти святых Кирилла и Мефодия стал Днём славянской письменности и культуры

Как день памяти святых Кирилла и Мефодия стал Днём славянской письменности и культуры

Напомним, что 24 мая празднуется День славянской письменности и культуры — день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые считаются создателями первого славянского алфавита. В этот же день патриарх Кирилл празднует тезоименитство (именины): 3 апреля 1969 года он был пострижен в монашество с именем Кирилл — в честь просветителя славян.

Кстати, ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла установили ещё в Российской империи. Черты светскости праздник получил лишь в 1985 году, когда день 24 мая был объявлен в СССР "праздником славянской культуры и письменности". Об истории Дня славянской письменности и культуры читайте в материале Лайфа.

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ТАСС / Алексей Дружинин

Александра Вишнякова
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