Путин может лично поздравить патриарха Кирилла с днём тезоименитства

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 24 мая, может встретиться с патриархом Кириллом, чтобы лично поздравить предстоятеля Русской православной церкви с днём тезоименитства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, он (президент. — Прим. Лайфа) с утра сегодня уже направил телеграмму — поздравил нашего патриарха Кирилла с днём тезоименитства. Не исключаем, что в середине дня также президент лично поздравит с этим днём патриарха всея Руси", — отметил представитель Кремля.

Напомним, что 24 мая празднуется День славянской письменности и культуры — день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые считаются создателями первого славянского алфавита. В этот же день патриарх Кирилл празднует тезоименитство (именины): 3 апреля 1969 года он был пострижен в монашество с именем Кирилл — в честь просветителя славян.