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24 мая, 12:46

Захарова: России, как посреднику, важно понимать позицию Еревана по Карабаху

Москве, как посреднику в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, важно понимать позицию Еревана. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова армянского премьера Никола Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

"Рассматриваем заявления премьер-министра Армении как подтверждение позиции, которая была занята им в ходе саммита в Праге 7 октября 2022 года с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Евросоюза", — отметила она.

По словам дипломата, подобные заявления являются прерогативой Армении и её жителей. Как указала Захарова, Москва выполняет роль посредника в урегулировании конфликта, поэтому нашей стороне важно понимать чёткую позицию обеих стран, в частности Армении, по данной теме.

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Напомним, ранее Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. По его словам, Ереван готов обсуждать создание демилитаризованной зоны вдоль границы между странами.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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