Захарова: России, как посреднику, важно понимать позицию Еревана по Карабаху

Москве, как посреднику в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, важно понимать позицию Еревана. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова армянского премьера Никола Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

"Рассматриваем заявления премьер-министра Армении как подтверждение позиции, которая была занята им в ходе саммита в Праге 7 октября 2022 года с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции и Евросоюза", — отметила она.

По словам дипломата, подобные заявления являются прерогативой Армении и её жителей. Как указала Захарова, Москва выполняет роль посредника в урегулировании конфликта, поэтому нашей стороне важно понимать чёткую позицию обеих стран, в частности Армении, по данной теме.