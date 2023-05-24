Эдита Пьеха стала почётной гражданкой Санкт-Петербурга

Народная артистка СССР Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строгонова стали почётными гражданами Санкт-Петербурга. Такое решение принял закс города на закрытом заседании 24 мая. Удостоверения и знак почётного гражданина им вручат в Мариинском дворце в День города. Кроме того, имена внесут в специальную книгу, а портреты разместят в галерее Мариинского дворца.

"Поздравляю с высоким званием и благодарю за искреннее служение Петербургу. Вы пример для будущих поколений. Ваши имена навсегда вписаны в историю великого города", — отметил председатель закса Александр Бельский.

Как уточняет газета "Петербургский дневник", среди кандидатов в 2023 году были также проектировщик субмарин Юрий Кормилицин и один из создателей ленинградской школы морской геологии — Михаил Спиридонов.