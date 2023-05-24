Регион

Уведомления отключены

24 мая, 16:48

Эдита Пьеха стала почётной гражданкой Санкт-Петербурга

<p>Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков</p>

Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Народная артистка СССР Эдита Пьеха и блокадная учительница Надежда Строгонова стали почётными гражданами Санкт-Петербурга. Такое решение принял закс города на закрытом заседании 24 мая. Удостоверения и знак почётного гражданина им вручат в Мариинском дворце в День города. Кроме того, имена внесут в специальную книгу, а портреты разместят в галерее Мариинского дворца.

"Поздравляю с высоким званием и благодарю за искреннее служение Петербургу. Вы пример для будущих поколений. Ваши имена навсегда вписаны в историю великого города", — отметил председатель закса Александр Бельский.

Как уточняет газета "Петербургский дневник", среди кандидатов в 2023 году были также проектировщик субмарин Юрий Кормилицин и один из создателей ленинградской школы морской геологии — Михаил Спиридонов.

Путин присвоил Кипелову звание "Заслуженный артист России"

Путин присвоил Кипелову звание "Заслуженный артист России"

Лайф напоминает, что в список кандидатов на звание почётного гражданина Петербурга в 2020 году был включён народный артист России, поэт-песенник Илья Резник. Он подчеркнул, что Северная столица богата талантливыми людьми, которые этого достойны.

Никита Осипов
  • Новости
  • эдитапьеха
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров