В Ижевске готовят к выпуску первую партию новейших пистолетов "Удав"

На Ижевском механическом заводе (Ижмех) развернут серийное производство новейших девятимиллиметровых российских пистолетов 6П72 "Удав". Первая партия будет собрана к середине июня. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Специалисты предприятия-разработчика ЦНИИТОЧМАШ начали работу по организации авторского надзора за производством пистолетов осенью 2022 года. Тогда же они передали городу всю необходимую конструкторскую документацию.

"Первую партию "Удавов" на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания. Если по их итогам пистолеты подтвердят соответствие заявленным техническим характеристикам, то на Ижмехе начнётся их полномасштабное серийное производство и поставки в войска", — рассказал источник.

Курировать производство, по словам источника, будет заслуженный конструктор России, ведущий инженер-конструктор Ижмеха Владимир Ярыгин. Конструкторские новинки дают "Удаву" преимущества над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt. А ёмкость магазина составляет 18 патронов — на десять больше, чем у пистолета Макарова.