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25 мая, 10:02

Верховный суд РФ ликвидировал Партию народной свободы

В России Верховный суд ликвидировал Партию народной свободы (ПарНаС). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии "Партия народной свободы", — цитирует её ТАСС.

В ходе рассмотрения этого вопроса представитель Минюста заявила о том, что у ПарНаСа нет представительств в половине регионов РФ, а к этому обязывает законодательство страны. Она также добавила, что партия ничего не делает для того, чтобы нарастить число отделений и устранить нарушения.

Лидер ПарНаС Касьянов уехал из России

Лидер ПарНаС Касьянов уехал из России

При этом юрист партии утверждает, что там не были осведомлены о том, что часть региональных отделений закрыли и назначили проверки. Ранее по решению суда были ликвидированы региональные отделения партии в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Ранее Лайф писал о том, что Верховный суд России подготовил законопроект, в рамках которого предлагается запретить заключать матерей малолетних детей под стражу по уголовным делам небольшой тяжести.

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Илья Суриков
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