Верховный суд РФ ликвидировал Партию народной свободы

В России Верховный суд ликвидировал Партию народной свободы (ПарНаС). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии "Партия народной свободы", — цитирует её ТАСС.

В ходе рассмотрения этого вопроса представитель Минюста заявила о том, что у ПарНаСа нет представительств в половине регионов РФ, а к этому обязывает законодательство страны. Она также добавила, что партия ничего не делает для того, чтобы нарастить число отделений и устранить нарушения.

При этом юрист партии утверждает, что там не были осведомлены о том, что часть региональных отделений закрыли и назначили проверки. Ранее по решению суда были ликвидированы региональные отделения партии в Санкт-Петербурге и Новосибирске.