Верховный суд предложил не заключать под стражу матерей по нетяжким статьям УК

Верховный суд России подготовил законопроект, в рамках которого предлагается запретить заключать матерей малолетних детей под стражу по уголовным делам небольшой тяжести, а по средней тяжести — в исключительных случаях. Об этом заявил председатель органа Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

"В отношении женщин, имеющих малолетних детей, предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях — преступлениях средней тяжести насильственного характера", — сказал он и добавил, что также предлагается не заключать под стражу лиц, страдающих тяжёлыми заболеваниями.

Лебедев указал, что за 2022 год по уголовным делам о ненасильственных преступлениях под стражу было заключено 1379 матерей, имеющих малолетних детей, а также 224 человека, которым установлена инвалидность I или II группы.