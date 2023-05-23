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23 мая, 10:12

Верховный суд предложил не заключать под стражу матерей по нетяжким статьям УК

Верховный суд России подготовил законопроект, в рамках которого предлагается запретить заключать матерей малолетних детей под стражу по уголовным делам небольшой тяжести, а по средней тяжести — в исключительных случаях. Об этом заявил председатель органа Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

"В отношении женщин, имеющих малолетних детей, предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях — преступлениях средней тяжести насильственного характера", сказал он и добавил, что также предлагается не заключать под стражу лиц, страдающих тяжёлыми заболеваниями.

Лебедев указал, что за 2022 год по уголовным делам о ненасильственных преступлениях под стражу было заключено 1379 матерей, имеющих малолетних детей, а также 224 человека, которым установлена инвалидность I или II группы.

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Этой темы Вячеслав Лебедев уже касался во время встречи с президентом России Владимиром Путиным вчера, 22 мая. Также председатель Верховного суда предложил отменить уголовную ответственность для лиц, которые впервые привлекаются за преступления небольшой и средней тяжести.

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Матвей Константинов
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