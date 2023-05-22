Путин обсудил гуманизацию законодательства с главой Верховного суда

Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопрос гуманизации законодательства РФ на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

"Вячеслав Михайлович, мы постоянно обсуждаем этот вопрос, он постоянно в повестке дня — вопрос о гуманизации нашего законодательства. Я бы попросил с этого начать", — сказал Путин в начале встречи с главой Верховного суда.

Лебедев отметил, что работа над этим направлением ведётся постоянно. Он рассказал президенту о законопроекте, направленном на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, а также лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

"Конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечён за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность", — пояснил Лебедев.

Кроме того, законопроект касается женщин. Инициатива предусматривает отказ от уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести, даже если у нарушительницы нет прописки и регистрации. По словам председателя Верховного суда, современные возможности установления места пребывания достаточно широки, чтобы реализовать такое предложение. Работа над законопроектом практически завершена, в ближайшее время его передадут на публичные обсуждения.