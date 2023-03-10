Председатель ВС констатировал гуманизацию судебной системы в России

Рост числа уголовных дел, прекращённых российскими судами, говорит о реализации мер по гуманизации законодательства и правоприменения. Как заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, с 1999 по 2022 год число лиц, чьи дела были закрыты, увеличилось с 2% до 20%. Об этом он рассказал на заседании в преддверии XVIII Cовещания председателей верховных судов государств – членов ШОС в столице Индии Дели.

Вместе с этим он подчеркнул, что количество осуждённых уменьшилось с 1,22 миллиона человек до 611 тысяч.

"В сфере уголовного судопроизводства Верховным судом РФ реализуются меры, направленные на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики, индивидуализацию наказаний, исключение негативных социальных последствий судимости за преступления, не представляющие большой общественной опасности", — приводит его слова РАПСИ.