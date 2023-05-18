Верховный суд разъяснил, когда сдавшегося в плен солдата не будет ждать наказание

Уголовное дело возбуждается против сложившего оружие военного в том случае, если он сдался в плен добровольно, то есть сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен. Об этом сообщил Верховный суд России в проекте постановления Пленума о практике рассмотрения дел о преступлениях против военной службы.

"Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления (например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжёлого ранения или контузии)", — приводит РАПСИ текст документа.

При этом суды должны учитывать, что в соответствии со ст. 23 Устава внутренней службы ВС РФ военный во время боевых действий, даже если он находится в отрыве от своего подразделения и в полном окружении, должен оказывать сопротивление противнику, избегая захвата в плен. У него есть обязанность с честью выполнить воинский долг. Сдача в плен, подчёркивает Верховный суд, — различные действия или бездействие, в результате которых военный переходит во власть противника.

"В тех случаях, когда действия (бездействие), направленные на сдачу в плен, не завершаются переходом на сторону противника по причинам, не зависящим от воли лица, содеянное образует покушение на сдачу в плен", — говорится в документе.

Если же военный ввиду физического состояния не может избежать сложения оружия, то фактически его захват не считается преступлением.