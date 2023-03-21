Верховный суд РФ объяснил разницу между самовольным оставлением части и дезертирством

Самовольное оставление части или места службы — это намерение гражданина временно уклониться от исполнения обязанностей и по истечении определённого времени вернуться. А вот при дезертирстве лицо совсем не собирается исполнять обязанности военной службы. Такое объяснение различиям двух преступлений дал Верховный суд России. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на проект постановления пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы.

"Ответственность за самовольное оставление части или места службы наступает только при наличии у лица намерения временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы и по истечении определённого срока возвратиться в часть (к месту службы). Вместе с тем при дезертирстве лицо имеет цель вовсе уклониться от исполнения обязанностей военной службы", — говорится в документе.

Там же указывается, что об умысле на дезертирство могут говорить такие обстоятельства: покупка или изготовление гражданином подложных документов, удостоверяющих личность, или сокрытие при его задержании правоохранителями факта прохождения им службы. Дезертирство — длящееся преступление. Оно завершается, когда у россиянина отпадает обязанность по прохождению военной службы, если он не явился с повинной или не был задержан.

Для тех, кто был призван на службу, дезертирство оканчивается по достижении возраста, при котором эти обязанности больше никогда не будут возложены. А для мобилизованных — с даты завершения мобилизации и по достижении предельного возраста пребывания в запасе. Если дезертирство окончено, но россиянин уклоняется от следствия или суда, течение сроков давности возобновляется с момента задержания или явки с повинной.

Что же касается самовольного оставления части или места службы, то течение срока незаконного отсутствия не прерывается в случае, если гражданин был исключён из списков личного состава, а также при условии, что россиянин временно появлялся в части или на месте службы, но не намеревался приступить к исполнению воинских обязанностей и фактически не сделал этого.