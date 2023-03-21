Верховный суд разъяснил, в каком случае сдача в плен будет считаться преступлением

Сдача в плен будет считаться преступлением только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать сопротивление противнику. Такое разъяснение содержится в проекте постановления пленума Верховного суда, сообщает РАПСИ.

"Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления (например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжёлого ранения или контузии) ", — отмечается в тексте документа.

Напомним, что в сентябре 2022 года в России был подписан закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет за добровольную сдачу в плен. Такой срок гарантирован при условии, что отсутствуют признаки преступления, которые предусмотрены статьёй "Госизмена". Нижняя планка наказания составит три года лишения свободы. При этом статьи "Добровольная сдача в плен" ранее не было в российском законодательстве. Кроме того, члены Совета Федерации внесли в Госдуму поправки, предусматривающие лишение приобретённого гражданства за добровольную сдачу в плен и уклонение от военной службы путём дезертирства и симуляции.