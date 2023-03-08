На родную землю из украинского плена вернулись 90 российских военных. Министерство обороны опубликовало видео их прибытия. Кто-то признался, что спешит к супруге, кто-то думает о том, что уже совсем скоро обнимет маму, но всех объединяет чувство благодарности к тем, кто способствовал их возвращению.

Освобождённые из плена российские военные прибыли на родину. Видео © Министерство обороны РФ

"Рад, что вернулся на родину жив-здоров", "Я просто очень-очень рад, я когда звонил, слёзы лились со всех сторон. Так что благодарен всем", "Всем, кто каким-либо образом помогли мне выйти из плена, — очень спасибо огромное", — говорят военные.

Один из освобождённых рассказал, что у него годовщина свадьбы — и в разговоре с женой по телефону слёзы не сдерживали ни та, ни другая сторона. Другой военнослужащий, уже сидя в автобусе, признался, что первым делом поцелует и крепко обнимет маму.

"В плену несладко, конечно, было, но мы это пережили, слава богу", — говорят военные.