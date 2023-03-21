Верховный суд разъяснил, в каких случаях совершивших преступление солдат могут оправдать

Если преступление против военной службы не привело к тяжким последствиям и не нанесло значительного вреда безопасности страны, то обвиняемому может быть вынесен оправдательный приговор. Об этом заявил Верховный суд России в проекте постановления Пленума о практике рассмотрения уголовных дел о данных правонарушениях. В случае отсутствия указанных последствий содеянное даже формально не содержит признаков преступления, которые предусмотрены статьями главы 33 УК РФ.

"В этих случаях, если государственный обвинитель не отказался от обвинения в соответствии с положениями части 7 статьи 246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суду на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ надлежит постановить оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления", — заявил Верховный суд, отметив, что соответствующие лица могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как уточняет РАПСИ, суд может прекратить уголовное дело о преступлении против военной службы на основании части 2 статьи 14 УК РФ, если признает деяние малозначительным. При этом оказание медпомощи потерпевшему после совершения преступления, добровольное возмещение ущерба и другие действия, которые направлены на заглаживание вреда, не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения.