В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение
В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,3
В Туапсинском районе Краснодарского края в четверг вечером зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. О произошедшем сообщили в пресс-центре Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр толчков, по данным МЧС, находился в посёлке Ольгинка, который находится рядом с городом Туапсе. Глубина очага — 10 км.
Местные жители почувствовали толчки, но счастью, обошлось без жертв и разрушений. На месте работают оперативные группы. После землетрясения на Кубани в МЧС поступило 13 обращений от местных жителей.
Ранее в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 4,7. Аппаратура засекла толчки в районе Гёксун, а очаг залегал на глубине не менее семи километров.
Wikipedia / Туапсинец