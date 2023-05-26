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25 мая, 23:42

В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение

В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,3

В Туапсинском районе Краснодарского края в четверг вечером зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. О произошедшем сообщили в пресс-центре Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков, по данным МЧС, находился в посёлке Ольгинка, который находится рядом с городом Туапсе. Глубина очага — 10 км.

Местные жители почувствовали толчки, но счастью, обошлось без жертв и разрушений. На месте работают оперативные группы. После землетрясения на Кубани в МЧС поступило 13 обращений от местных жителей.

Соломоновы острова стали эпицентром землетрясения магнитудой 6,1

Соломоновы острова стали эпицентром землетрясения магнитудой 6,1

Ранее в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 4,7. Аппаратура засекла толчки в районе Гёксун, а очаг залегал на глубине не менее семи километров.

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Wikipedia / Туапсинец

Анатолий Симоненко
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