В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение

В Туапсинском районе Краснодарского края в четверг вечером зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. О произошедшем сообщили в пресс-центре Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр толчков, по данным МЧС, находился в посёлке Ольгинка, который находится рядом с городом Туапсе. Глубина очага — 10 км.

Местные жители почувствовали толчки, но счастью, обошлось без жертв и разрушений. На месте работают оперативные группы. После землетрясения на Кубани в МЧС поступило 13 обращений от местных жителей.