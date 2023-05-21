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21 мая, 18:46

Соломоновы острова стали эпицентром землетрясения магнитудой 6,1

В провинции Макира на Соломоновых островах зафиксировано землетрясение силой 6,1 балла. Информации о пострадавших нет, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр события находился в 55,9 километра от столицы провинции Киракира. В 15:45 по времени UTC (18:45 мск) жители города почувствовали толчки. Информации о разрушениях или других негативных последствиях сейсмоактивности от населения острова не поступало.

Жители турецкого города в панике выбежали из домов после землетрясения

Жители турецкого города в панике выбежали из домов после землетрясения

Этим же днём в турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,9. Сейсмическая активность началась в городе Саимбейли в 15:46. Глубину очага землетрясения определили в 6,67 километра. Кроме того, сразу три землетрясения произошли у берегов Камчатки магнитудой от 4,2 до 5,2. Эпицентры находились в 118, 116 и 94 километрах от посёлка Усть-Камчатск.

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Wikimedia

Ольга Платонова
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