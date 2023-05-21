В Турции произошло новое мощное землетрясение

В Турции зафиксировали землетрясение в провинции Адана, его мощность составила 4,9 балла. Информация была опубликована управлением по ликвидации стихийных бедствий в "Твиттере".

Как сообщает ведомство, сейсмическая активность началась в городе Саимбейли в 15:46. Глубину очага землетрясения определили в 6,67 километра. О пострадавших и разрушениях не сообщается.