В Турции произошло новое мощное землетрясение
В турецкой провинции Адана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
В Турции зафиксировали землетрясение в провинции Адана, его мощность составила 4,9 балла. Информация была опубликована управлением по ликвидации стихийных бедствий в "Твиттере".
Как сообщает ведомство, сейсмическая активность началась в городе Саимбейли в 15:46. Глубину очага землетрясения определили в 6,67 километра. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее сразу три землетрясения произошли у берегов Камчатки магнитудой от 4,2 до 5,2. Эпицентры находились в 118, 116 и 94 километрах от посёлка Усть-Камчатск.
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