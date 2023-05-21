Регион

Уведомления отключены

21 мая, 15:01
3309

В Турции произошло новое мощное землетрясение

В турецкой провинции Адана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

В Турции зафиксировали землетрясение в провинции Адана, его мощность составила 4,9 балла. Информация была опубликована управлением по ликвидации стихийных бедствий в "Твиттере".

Как сообщает ведомство, сейсмическая активность началась в городе Саимбейли в 15:46. Глубину очага землетрясения определили в 6,67 километра. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Жители турецкого города в панике выбежали из домов после землетрясения

Жители турецкого города в панике выбежали из домов после землетрясения

Ранее сразу три землетрясения произошли у берегов Камчатки магнитудой от 4,2 до 5,2. Эпицентры находились в 118, 116 и 94 километрах от посёлка Усть-Камчатск.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров