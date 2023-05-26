Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось с людьми в кабинках

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на территории ВДНХ остановилось с людьми в кабинках. Об этом сообщает SHOT.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, теперь колесо обозрения прокручивают вручную и спускают людей. Оно стоит более получаса. Высота колеса составляет 140 метров, в нём одновременно могут находиться до 450 человек человек.

По предварительным данным, причиной остановки колеса обозрения могла стать резкая смена температурного режима.