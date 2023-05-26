Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось с людьми в кабинках
Колесо обозрения "Солнце Москвы" на территории ВДНХ остановилось с людьми в кабинках. Об этом сообщает SHOT.
Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, теперь колесо обозрения прокручивают вручную и спускают людей. Оно стоит более получаса. Высота колеса составляет 140 метров, в нём одновременно могут находиться до 450 человек человек.
По предварительным данным, причиной остановки колеса обозрения могла стать резкая смена температурного режима.
Ранее Лайф писал, что колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ остановилось с людьми в кабинках вечером 7 марта. Туда сразу были направлены спасатели.