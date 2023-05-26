"Нам не надо, забирайте": Немцы после слов Медведева обратились к россиянам насчёт будущего Украины

Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали слова заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который порассуждал о сценариях исчезновения Украины. Комментаторов беспокоит, что территории этой страны могут перейти под юрисдикцию европейских государств. Некоторые отметили, что это может привести к вражде между странами, например между ФРГ и Польшей.

"О, нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте её целиком!" — написал один из читателей.

Другие подчеркнули: если бы Польша забрала большую часть западной части Незалежной, ей пришлось бы вернуть эти территории ФРГ. Отдельные комментаторы также отметили, что сейчас ничего не остаётся, кроме как разделить Украину и создать буферную зону НАТО.