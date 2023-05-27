Москвич катался пьяным на самокате, потерял 3 млн и решил, что это божья кара

Владелец одной из парикмахерских в Москве потерял три миллиона рублей, когда катался на самокате, и не стал писать заявление в полицию, решив, что его настигла божья кара. Подробности истории публикует Mash.

По данным телеграм-канала, всё произошло 22 мая в районе Новогиреево, когда 35-летний Давид взял кредит на развитие бизнеса. Решив отметить событие, он выпил вина, после чего поехал домой на самокате. Мужчина даже не увидел, как по дороге выронил сумку, и заметил пропажу только в квартире.

Мать посоветовала Давиду как можно скорее обратиться в полицию, однако он отказался, заявив, что таким образом Господь наказал его за грехи. Взволнованная женщина таких речей не поняла и сама побежала в ближайшее отделение. Теперь она надеется, что правоохранители смогут найти сумку и спасти её чадо от банкротства.