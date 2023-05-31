Всемирный день блондинок, День без табака, Федот Овсяник: Какие праздники и приметы 31 мая

Всемирный день блондинок

Никаких официальных данных о Всемирном дне блондинок нет, но мы сделали подборку того, что о нём пишут в Сети: Праздник неофициальный, в честь всех блондинок мира.

Отмечается ежегодно 31 мая, не передвигается по календарю.

Отмечают и в России, но не широко, так как праздник малоизвестный.

По одной версии, отмечается с 2003 года по предложению Международной ассоциации блондинок.

По другой, отмечают с 2001 года, после выхода на экраны фильма "Блондинка в законе" с Риз Уизерспун в главной роли.

Светлый волос у блондинок и блондинов из-за того, что у них низкий уровень тёмного пигмента эумеланина. Различают натуральных (естественных) и крашеных (искусственных) блондинок. Причём натуральный блонд — явление редкое. Есть опасения, что через несколько сотен лет светлоголовых людей вовсе не останется, так как ген белокурых волос является рецессивным, то есть слабым.

В Европе, да и в России есть "стереотип блондинки": таких женщин ассоциируют с наивным и глупым человеком. Немало обидных анекдотов. По одной из версий, пошло это от светловолосой французской проститутки XVIII века по имени Розали Дюте. У неё была репутация красивой, но глупой женщины, ей даже посвятили пьесу.

Всемирный день без табака

31 мая — Всемирный день без табака. Фото © WHO / Blink Media – Francesca Volpi

Ежегодно 31 мая в России и других странах отмечают Всемирный день без табака. Цель — привлечь внимание к проблемам, связанным с употреблением табака, к рискам для здоровья и к политике по отказу от табака.

Факты о Всемирном дне без табака

Вот несколько интересных фактов о Всемирном дне без табака: Международный день, учреждённый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Решение отмечать его ВОЗ приняла в 1987 году.

Отмечается каждый год 31 мая.

В России отмечают так же, как и в других странах, международных организациях.

В этот день проводятся разные мероприятия с призывом отказываться от курения табака.

Подробнее о том, зачем нужен день отказа от курения и как бросить курить хотя бы на день, читайте в материале Лайфа.

Факты о последствиях курения

С курением связано: 90% всех случаев рака лёгкого;

75% всех случаев хронического бронхита;

75% всех случаев эмфиземы лёгких;

25% всех случаев ишемической болезни лёгких. Сегодня — ещё один день, когда стоит задуматься о своём здоровье и о том, как на нём может сказаться курение.

День адвокатуры в России

Факты о Дне российской адвокатуры

Предлагаем вам несколько интересных фактов о Дне российской адвокатуры: Профессиональный праздник работников адвокатуры в России.

Отмечается каждый год 31 мая только в России.

Учреждён в апреле 2005 года на II Всероссийском съезде адвокатов в Москве.

Дата приурочена к принятию в 2002 году закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".

Адвокатура — важнейший социальный институт. Работа адвокатов — защита интересов и прав граждан в суде. Чтобы получить статус адвоката, нужно иметь юридическое образование, опыт работы, а ещё успешно сдать квалификационный экзамен.

У адвокатов есть символичный акт посвящения в профессию — они приносят присягу и произносят клятву. Будущие адвокаты обязуются честно и добросовестно исполнять свои обязанности, выражают приверженность Конституции России и кодексу профессиональной этики. Если среди ваших близких или знакомых есть адвокаты, сегодня обязательно позвоните им и поздравьте с профессиональным праздником.

Память Феодота Корчемника и Семи дев-мучениц

Святой мученик Феодот Корчемник. Фото © azbyka.ru

Факты о Дне памяти Феодота Анкирского, корчемника

Мы собрали несколько исторических и религиозных фактов об отмечаемом сегодня Дне памяти Феодота Анкирского: Праздник религиозный, православный.

Отмечается каждый год 31 мая и 20 июня.

Отмечают как в России, так и в других странах, где есть православные.

Не является широко известным церковным праздником.

Святого Феодота называют Анкирским и Корчевником, потому что он жил в городе Анкире Галатийской области (территория современной Турции) и владел корчмой, то есть гостиницей. Годы жизни Феодота приходятся примерно на вторую половину III – начало IV века. Это святой мученик древней Церкви, жил во время гонения на христиан при древнеримском императоре Диоклетиане (284—305).

Тогда в стране начался голод, во время которого Феодот помог многим христианам, а также жертвовал в разорённые церкви. Он посещал тюрьмы, где поддерживал узников, убеждая сохранять веру в Христа. Когда все церкви были закрыты, Божественную литургию стали совершать в гостинице Феодота. Однажды его арестовали за то, что он предал земле тела семи мучениц-христианок: Текусы, Фаины, Клавдии, Матроны, Иулии, Александры и Евфрасии.

День рождения велосипедного спорта

Первая велосипедная гонка в Сен-Клу в 1868 г. Фото © Wikipedia

Вот несколько фактов о Дне велосипедного спорта Отмечается каждый год 31 мая.

Праздник неофициальный, профессиональный, касающийся увлекающихся велосипедным спортом.

Празднуют причастные к этому событию во всём мире.

В этот день в 1868 году в пригороде Парижа прошла первая велогонка на 2000 метров.

Отмечают велопробегами, велотурами, любительскими соревнованиями, костюмированными велопарадами.

Именно после той гонки соревнования на велосипедах получили широкое распространение. Уже на следующий год гонка в парижском пригороде Сен-Клу стала международной — настолько людям понравилась идея. Протяжённость трассы стала уже 120 километров. Интересно, что средняя скорость её прохождения оставила всего около 11 км/час. По современным меркам это темп спортсмена-пешехода. В России же первая велогонка на полторы версты (1,6 км) прошла 24 июля 1883 года — и случилось это на Московском ипподроме. Выиграл ее Юрий Блок с результатом три минуты 38 секунд.

Именинники 31 мая

31 мая отмечает именины актриса Юлия Пересильд. Фото © VK / julia_peresild

Сегодня, 31 мая 2023 года, необычайно богатый на именинников день. Праздник в эту дату у обладателей следующих имён: Давид

Исаак

Матрона

Павел

Семён

Фаина

Федот

Кристина

Юлия

Андрей

Денис

Пётр

Александра

Клавдия. Редакция Лайфа поздравляет именинников!

Приметы 31 мая

Федот Овсяник

В православном календаре это День памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц, а в народе его называли Федотом Овсяником. В этот день крестьяне пытались угадать по дубу, каким будет урожай овса. А ещё героем дня был лён, так как было принято его сеять на Семь дев.

Приметы на 31 мая

Если на дубе лист расправился, а на ясене нет, то лето будет очень сухим.

С дуба осыпаются здоровые листья — год будет неурожайным.

У дуба верхушка с опушкой — урожай овса будет богатым.

Дятлы громко долбят дерево — жди дождя.