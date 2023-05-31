Всемирный день блондинок, День без табака, Федот Овсяник: Какие праздники и приметы 31 мая
Сегодня, 31 мая 2023 года, мы поздравляем адвокатов с их профессиональным праздником. А ещё чествуем блондинок и любителей велоспорта. Сегодня также особый день для курильщиков — дата, когда их ещё настойчивее призывают подумать о себе и отказаться от вредной привычки.
31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Фото © Freepik / wayhomestudio
Всемирный день блондинок
Никаких официальных данных о Всемирном дне блондинок нет, но мы сделали подборку того, что о нём пишут в Сети:
- Праздник неофициальный, в честь всех блондинок мира.
- Отмечается ежегодно 31 мая, не передвигается по календарю.
- Отмечают и в России, но не широко, так как праздник малоизвестный.
- По одной версии, отмечается с 2003 года по предложению Международной ассоциации блондинок.
- По другой, отмечают с 2001 года, после выхода на экраны фильма "Блондинка в законе" с Риз Уизерспун в главной роли.
Светлый волос у блондинок и блондинов из-за того, что у них низкий уровень тёмного пигмента эумеланина. Различают натуральных (естественных) и крашеных (искусственных) блондинок. Причём натуральный блонд — явление редкое. Есть опасения, что через несколько сотен лет светлоголовых людей вовсе не останется, так как ген белокурых волос является рецессивным, то есть слабым.
В Европе, да и в России есть "стереотип блондинки": таких женщин ассоциируют с наивным и глупым человеком. Немало обидных анекдотов. По одной из версий, пошло это от светловолосой французской проститутки XVIII века по имени Розали Дюте. У неё была репутация красивой, но глупой женщины, ей даже посвятили пьесу.
Всемирный день без табака
31 мая — Всемирный день без табака. Фото © WHO / Blink Media – Francesca Volpi
Ежегодно 31 мая в России и других странах отмечают Всемирный день без табака. Цель — привлечь внимание к проблемам, связанным с употреблением табака, к рискам для здоровья и к политике по отказу от табака.
Факты о Всемирном дне без табака
Вот несколько интересных фактов о Всемирном дне без табака:
- Международный день, учреждённый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
- Решение отмечать его ВОЗ приняла в 1987 году.
- Отмечается каждый год 31 мая.
- В России отмечают так же, как и в других странах, международных организациях.
- В этот день проводятся разные мероприятия с призывом отказываться от курения табака.
Подробнее о том, зачем нужен день отказа от курения и как бросить курить хотя бы на день, читайте в материале Лайфа.
Факты о последствиях курения
С курением связано:
- 90% всех случаев рака лёгкого;
- 75% всех случаев хронического бронхита;
- 75% всех случаев эмфиземы лёгких;
- 25% всех случаев ишемической болезни лёгких.
Сегодня — ещё один день, когда стоит задуматься о своём здоровье и о том, как на нём может сказаться курение.
День адвокатуры в России
Факты о Дне российской адвокатуры
Предлагаем вам несколько интересных фактов о Дне российской адвокатуры:
- Профессиональный праздник работников адвокатуры в России.
- Отмечается каждый год 31 мая только в России.
- Учреждён в апреле 2005 года на II Всероссийском съезде адвокатов в Москве.
- Дата приурочена к принятию в 2002 году закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".
Адвокатура — важнейший социальный институт. Работа адвокатов — защита интересов и прав граждан в суде. Чтобы получить статус адвоката, нужно иметь юридическое образование, опыт работы, а ещё успешно сдать квалификационный экзамен.
У адвокатов есть символичный акт посвящения в профессию — они приносят присягу и произносят клятву. Будущие адвокаты обязуются честно и добросовестно исполнять свои обязанности, выражают приверженность Конституции России и кодексу профессиональной этики. Если среди ваших близких или знакомых есть адвокаты, сегодня обязательно позвоните им и поздравьте с профессиональным праздником.
Память Феодота Корчемника и Семи дев-мучениц
Святой мученик Феодот Корчемник. Фото © azbyka.ru
Факты о Дне памяти Феодота Анкирского, корчемника
Мы собрали несколько исторических и религиозных фактов об отмечаемом сегодня Дне памяти Феодота Анкирского:
- Праздник религиозный, православный.
- Отмечается каждый год 31 мая и 20 июня.
- Отмечают как в России, так и в других странах, где есть православные.
- Не является широко известным церковным праздником.
Святого Феодота называют Анкирским и Корчевником, потому что он жил в городе Анкире Галатийской области (территория современной Турции) и владел корчмой, то есть гостиницей. Годы жизни Феодота приходятся примерно на вторую половину III – начало IV века. Это святой мученик древней Церкви, жил во время гонения на христиан при древнеримском императоре Диоклетиане (284—305).
Тогда в стране начался голод, во время которого Феодот помог многим христианам, а также жертвовал в разорённые церкви. Он посещал тюрьмы, где поддерживал узников, убеждая сохранять веру в Христа. Когда все церкви были закрыты, Божественную литургию стали совершать в гостинице Феодота. Однажды его арестовали за то, что он предал земле тела семи мучениц-христианок: Текусы, Фаины, Клавдии, Матроны, Иулии, Александры и Евфрасии.
День рождения велосипедного спорта
Первая велосипедная гонка в Сен-Клу в 1868 г. Фото © Wikipedia
Вот несколько фактов о Дне велосипедного спорта
- Отмечается каждый год 31 мая.
- Праздник неофициальный, профессиональный, касающийся увлекающихся велосипедным спортом.
- Празднуют причастные к этому событию во всём мире.
- В этот день в 1868 году в пригороде Парижа прошла первая велогонка на 2000 метров.
- Отмечают велопробегами, велотурами, любительскими соревнованиями, костюмированными велопарадами.
Именно после той гонки соревнования на велосипедах получили широкое распространение. Уже на следующий год гонка в парижском пригороде Сен-Клу стала международной — настолько людям понравилась идея. Протяжённость трассы стала уже 120 километров. Интересно, что средняя скорость её прохождения оставила всего около 11 км/час. По современным меркам это темп спортсмена-пешехода. В России же первая велогонка на полторы версты (1,6 км) прошла 24 июля 1883 года — и случилось это на Московском ипподроме. Выиграл ее Юрий Блок с результатом три минуты 38 секунд.
Именинники 31 мая
31 мая отмечает именины актриса Юлия Пересильд. Фото © VK / julia_peresild
Сегодня, 31 мая 2023 года, необычайно богатый на именинников день. Праздник в эту дату у обладателей следующих имён:
- Давид
- Исаак
- Матрона
- Павел
- Семён
- Фаина
- Федот
- Кристина
- Юлия
- Андрей
- Денис
- Пётр
- Александра
- Клавдия.
Редакция Лайфа поздравляет именинников!
Приметы 31 мая
Федот Овсяник
В православном календаре это День памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц, а в народе его называли Федотом Овсяником. В этот день крестьяне пытались угадать по дубу, каким будет урожай овса. А ещё героем дня был лён, так как было принято его сеять на Семь дев.
Приметы на 31 мая
- Если на дубе лист расправился, а на ясене нет, то лето будет очень сухим.
- С дуба осыпаются здоровые листья — год будет неурожайным.
- У дуба верхушка с опушкой — урожай овса будет богатым.
- Дятлы громко долбят дерево — жди дождя.
Молодым парам полагалось в этот день трижды обходить дуб, держась за руки. Считалось, что это сделает их союз таким же крепким, как дуб. Нельзя было начинать какие-либо дела. Крестьяне верили, что планы не сбудутся. А ещё в этот день люди не подходили к осине. Считалось, что нарушившие запрет могли тяжело заболеть.