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1 июня, 21:01

День здорового питания, бумажных самолётиков, Тимофей Грядочник: Праздники и приметы 2 июня

Сегодня, 2 июня 2023 года, за океаном отмечают "День обжорства", а в России праздник как раз обратный. Также сегодня мы поздравляем тех, кто помогает нам не теряться даже в незнакомом городе. А ещё 2 июня праздник у одного из самых восточных городов нашей страны.

<p>В России 2 июня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Фото © Freepik / master1305</p>

В России 2 июня отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Фото © Freepik / master1305

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Интересные факты о Дне здорового питания и отказа от излишеств в еде

О существовании такого праздника в России знают немногие, и это понятно, ведь он неофициальный. Мы собрали всё, что известно о нём:

  • День здорового питания и отказа от излишеств в еде отмечается 2 июня;
  • Празднуется в России, придуман в нашей стране;
  • Праздник неофициальный, на государственном уровне нигде не упоминается;
  • Утверждается, что основан в 2011 году участниками интернет-группы по здоровому образу жизни;
  • Противопоставляется американскому "Дню обжорства", который отмечается в эту же дату;
  • Отмечается встречами, акциями, постами в соцсетях, посвящёнными здоровому питанию.
Россиянам рассказали, какая установка мешает перейти на правильное питание

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Советы по здоровому питанию

Вот несколько советов от Роспотребнадзора насчёт здорового питания:

  • Потребление калорий должно быть сбалансировано с их расходом;
  • Каждый день нужно есть 400 г (минимум) фруктов и овощей, помимо картофеля;
  • Потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии;
  • Соль предпочтительно йодированная, менее 5 г в день (чайная ложка без верха);
  • Алкоголь не употреблять (безопасной дозы не существует).

День спутникового мониторинга и навигации

Интересные факты о Дне спутникового мониторинга и навигации

Вот какая информация доступна в Сети о Дне спутникового мониторинга и навигации:

  • Отмечается 2 июня, дата не передвигается;
  • Приурочена к "дню рождения" космодрома Байконур, с которого запустили первый искусственный спутник Земли;
  • Праздник профессиональный, неофициальный, отмечается работниками отрасли навигации и спутникового мониторинга;
  • Отмечают его в России, Белоруссии, Казахстане с 2011 года;
  • Инициатор празднования — белорусская компания Gurtam, её идею поддержали другие;
  • В этот день профессиональный праздник отмечают в коллективах компаний отрасли, широких празднований нет.

Если ещё недавно это был праздник узкопрофессиональный, теперь мы можем отмечать его смело все. У каждого из нас есть приёмник данных спутниковой навигации, а то и не один: смартфон, ноутбук, умные часы и так далее. Именно благодаря работникам этой отрасли мы легко сейчас можем ориентироваться в незнакомом городе или на незнакомой улице. Это ли не повод поздравить всех причастных?

День памяти святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия

Сегодня. 2 июня 2023 года, чтут память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Вот что известно об этом православном празднике:

  • Отмечается ежегодно 2 июня, не переносится;
  • Посвящён трём святым мученикам, которые жили в III веке нашей эры;
  • Отмечается православными, как в России, так и других странах.

Святой мученик Фалалей как врач, безвозмездно лечивший больных, назван Церковью Бессребреником и упоминается в молитвах над больными. А Александр и Астерий — это двое воинов, которым правитель Эгеи Нумериан повелел казнить Фалалея. Они отказались просверлить ему колени и повесить вниз головой, вместо него сделали это с обрубком дерева, за что им были отсечены головы. Казнён в итоге был и Фалалей. Мощи святого мученика Фалалея находятся в храме Святого Агафоника в Константинополе и, как утверждается, совершают многие чудеса. Его имя также упоминают при освящении воды.

День города Благовещенска

2 июня отмечается День основания Благовещенска. Фото © admblag.ru

2 июня отмечается День основания Благовещенска. Фото © admblag.ru

Интересные факты о Дне города Благовещенска

Вот несколько фактов о том, почему именно сегодня отмечается День города Благовещенска:

  • В эту дату в 1856 году образован Усть-Зейский пост на левом берегу Амура;
  • Праздник местного значения;
  • Отмечается горожанами, проводятся концерты и другие мероприятия;
  • В этом году в день города в Благовещенске пройдут фестиваль цветов и международный военно-музыкальный фестиваль.

Благовещенск — город в России, столица Амурской области. Он расположен в месте впадения реки Зеи в Амур. Интересно, что Благовещенск — единственный административный центр в стране, который находится на госгранице. По сути, основан он был отрядом из 500 солдат и офицеров, которые построили на том месте жильё из брёвен плотов для закрепления на этом участке. Но фактически год основания —1858-й, когда левый берег Амура признали российским и появилась станица Благовещенская. Сейчас площадь города — 320,97 квадратных километра, население — около 220 тысяч человек. Если среди ваших близких или знакомых есть жители этого замечательного города, сегодня — самое время их поздравить.

День запуска бумажных змеев и самолётиков

Интересные факты о Дне запуска бумажных змеев и самолётиков

Праздник очень необычный, и поэтому информации о нём немного. Вот что известно:

  • Отмечается ежегодно 2 июня, дата не меняется;
  • Праздник неофициальный;
  • Отмечают этот день, сооружая воздушных змеев и бумажные самолётики, запуская их;
  • В парках проводятся различные акции и флешмобы.

Кто именно придумал отмечать этот яркий и необычный праздник 2 июня, теперь уже и не выяснить. Но это не повод отказать себе в удовольствии выйти на улицу и запустить воздушного змея или бумажный самолётик. К слову, воздушные змеи очень древние. Первые упоминания о подобных летательных устройствах относятся ко II веку, а пришли они из Китая. С бумажными самолётиками сложнее, но не исключено, что и они пришли из древнего Китая, так как бумагу изобрели тоже там. Сначала это были, вероятно, бумажные птицы, ведь самолёты были изобретены куда позже.

Именинники 2 июня

Сегодня, 2 июня 2023 года, именины у певца Александра Розенбаума. Фото © Агентство "Москва"

Сегодня, 2 июня 2023 года, именины у певца Александра Розенбаума. Фото © Агентство "Москва"

Сегодня, 2 июня 2023 года, отмечают именины обладатели следующих имён:

  • Александр
  • Алексей
  • Иван
  • Никита
  • Тимофей.

Редакция Лайфа поздравляет именинников с их праздником!

Приметы 2 июня

Тимофей Грядочник

В церковном календаре это день памяти святого Тимофея, князя Псковского. Князь Довмонт родился в Литве. 33 года он справедливо правил Псковом и защищал подданных от неприятельских нападений. Затем взял в жёны дочку князя Дмитрия и породнился с княжеским родом Александра Невского. В летописи попал как славный защитник земли русской.

Этот день в народе называют Тимофеем Грядочником. В этот народный праздник принято молиться святому Тимофею и просить его о хорошем урожае. Также считается, что в этот день нужно внимательно осмотреть молодые всходы. Если они желтеют или чахнут, то сказывается "дурной глаз".

Приметы на Тимофея Грядочника

  • Долгий дождь — такой же долгой летом будет солнечная погода.
  • Льёт ливень — через шесть месяцев того же дня будет снегопад.
  • Много шишек на ели — будет много крыжовника и огурцов.
Вадим Андреев
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