Гол Барбашёва не помог "Вегасу" в пятом матче серии плей-офф с "Далласом"
Хоккеисты клуба "Даллас Старз" победили "Вегас Голден Найт" в пятом матче финала Западной конференции НХЛ. Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась со счётом 4:2.
Шайбами в составе победителей отметились Люк Гленденинг, Джейсон Робертсон и Тай Делландреа, оформивший дубль. У проигравших отличились Иван Барбашёв и Чендлер Стивенсон.
Счёт в серии стал 3:2 в пользу "Вегаса". Шестая игра состоится в Далласе через день.
В финале соперника уже ждёт "Флорида", выбившая в финале Восточной конференции "Каролину". Не в последнюю очередь благодаря вратарю Сергею Бобровскому.
Обложка ©
Twitter / Dallas Stars