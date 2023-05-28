Гол Барбашёва не помог "Вегасу" в пятом матче серии плей-офф с "Далласом"

Хоккеисты клуба "Даллас Старз" победили "Вегас Голден Найт" в пятом матче финала Западной конференции НХЛ. Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась со счётом 4:2.

Шайбами в составе победителей отметились Люк Гленденинг, Джейсон Робертсон и Тай Делландреа, оформивший дубль. У проигравших отличились Иван Барбашёв и Чендлер Стивенсон.

Счёт в серии стал 3:2 в пользу "Вегаса". Шестая игра состоится в Далласе через день.