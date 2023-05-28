Регион

Уведомления отключены

28 мая, 02:53

Гол Барбашёва не помог "Вегасу" в пятом матче серии плей-офф с "Далласом"

Хоккеисты клуба "Даллас Старз" победили "Вегас Голден Найт" в пятом матче финала Западной конференции НХЛ. Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась со счётом 4:2.

Шайбами в составе победителей отметились Люк Гленденинг, Джейсон Робертсон и Тай Делландреа, оформивший дубль. У проигравших отличились Иван Барбашёв и Чендлер Стивенсон.

Счёт в серии стал 3:2 в пользу "Вегаса". Шестая игра состоится в Далласе через день.

Три очка Барбашёва принесли "Вегасу" третью победу над "Далласом" в плей-офф НХЛ

Три очка Барбашёва принесли "Вегасу" третью победу над "Далласом" в плей-офф НХЛ

В финале соперника уже ждёт "Флорида", выбившая в финале Восточной конференции "Каролину". Не в последнюю очередь благодаря вратарю Сергею Бобровскому.

Обложка ©

Twitter / Dallas Stars

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Вегас Голден Найтс
  • Даллас Старз
  • Иван Барбашев
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров