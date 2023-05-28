Китайский конкурент МС-21 выполнил первый коммерческий рейс
Китайский пассажирский авиалайнер C919 выполнил первый коммерческий рейс
Первый китайский магистральный пассажирский авиалайнер C919. Обложка © ТАСС / Lu Hanxin / Xinhua via AP
Китайский магистральный пассажирский авиалайнер C919 в воскресенье совершил свой первый коммерческий рейс. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
"Пассажирский авиалайнер C919 успешно приземлился в международном аэропорту Пекина Шоуду", — передаёт телевещатель.
Согласно данным приложения авиакомпании China Eastern Airlines, самолёт выполнил рейс MU9191 из международного аэропорта Шанхая Хунцяо в международный аэропорт Пекина Шоуду.
C919 — первый китайский магистральный авиалайнер. Он может вмещать от 158 до 174 мест, дальность полёта до 5,5 тысячи километров. Разработку самолёта начала государственная компания COMAC в 2007 году.
C919 является конкурентом Airbus A320neo и Boeing 737 MAX, а также российскому среднемагистральному пассажирскому самолёту МС-21. Кстати, ранее стало известно, что отечественный лайнер обойдётся авиакомпаниям в два раза дешевле "боинга".