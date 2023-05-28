Китайский конкурент МС-21 выполнил первый коммерческий рейс

Китайский магистральный пассажирский авиалайнер C919 в воскресенье совершил свой первый коммерческий рейс. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

"Пассажирский авиалайнер C919 успешно приземлился в международном аэропорту Пекина Шоуду", — передаёт телевещатель.

Согласно данным приложения авиакомпании China Eastern Airlines, самолёт выполнил рейс MU9191 из международного аэропорта Шанхая Хунцяо в международный аэропорт Пекина Шоуду.

C919 — первый китайский магистральный авиалайнер. Он может вмещать от 158 до 174 мест, дальность полёта до 5,5 тысячи километров. Разработку самолёта начала государственная компания COMAC в 2007 году.