Россиян предупредили об опасности передозировки витамина Е

Новые исследования опровергают тезис о том, что витамин Е эффективен в борьбе со злокачественными опухолями. Последние данные свидетельствуют о том, что большие дозы витамина не снижают опасность развития раковых образований, а, напротив, — повышают риск. Больше всего это относится к раку простаты и головного мозга, об этом "Газета.ru" узнала у эндокринолога, специалиста по превентивной и anti-age-медицине Камилы Табеевой.

"Выводы исследований основаны на сравнении риска возникновения злокачественных образований у пациентов, которые получали терапию витамином Е и не получали. У первой группы риски оказались выше, чем у второй. Однако специальными исследованиями связь витамина Е с раком подтверждать не стали", — объяснила эндокринолог.

Танеева добавила, что при длительном приёме витамина Е в больших дозах может повыситься угроза кровотечений. Высокими для этого витамина дозами считают приём 400–800 мг/сут., а употребление 1000 мг/сут. уже определяется как очень высокая доза.

Камила Табеева уточнила, что употребление витамина Е в умеренных дозах обязательно для здоровья, ведь он работает в качестве антиоксиданта, обеспечивая защиту клеточных мембран.