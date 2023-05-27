Назван витамин, дефицит которого при беременности может вызвать у ребёнка шизофрению

Дефицит витамина D при беременности может спровоцировать развитие шизофрении у ребёнка, выяснили учёные из Университета Квинсленда. Их исследование опубликовано в Journal of Neurochemistry.

Так, известно, что развитие шизофрении связано с нарушением выработки дофамина — вещества, участвующего в передаче нервных импульсов. В ходе работы исследователи вырастили в лаборатории отвечающие за него клетки мозга, дабы воспроизвести процесс раннего эмбрионального развития человека. Причём одни выращивались в отсутствии активного гормона витамина D, а другие — с ним.

Выяснилось, что это условие напрямую влияло на рост клеток, а высвобождение дофамина было сильнее именно во втором случае. Авторы работы предполагают, что ранние изменения в дифференцировке и функционировании дофаминовых нейронов могут оказаться причиной неврологического развития дофаминовой дисфункции у взрослых, подверженным шизофрении.