Несвязные мысли и бред: Психиатр назвала признаки начинающейся шизофрении

Шизофрения на начальном этапе может проявляться в виде отсутствия интересов и избегания людей. Об этом заявила врач-психиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Диана Кузьмина.

"При шизофрении у человека нарушается восприятие реальности и "разваливается" мышление — мысли становятся бессвязны и непоследовательны, речь превращается в бред. Пациенты испытывают слуховые, визуальные, тактильные галлюцинации: слышат голоса, "видят" ангелов и демонов, умерших родственников, общаются с ними", — отметила она в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, у больного шизофренией могут появиться беспричинные страхи, навязчивые идеи и паранойя. Человек в таком случае ведёт себя манерно, принимает неестественные позы, а также утрачивает жизненные цели.

Кузьмина отметила, что при грамотном лечении шизофрения не является препятствием для полноценной жизни. Есть много людей с этим расстройством, причём об их недуге со стороны догадаться практически невозможно, однако для этого болезнь нужно поймать на раннем этапе, подчеркнула врач. Она добавила, что страх перед такой "постыдной" проблемой приводит к тому, что шизофрения может долго оставаться нераспознанной и человек будет страдать без лечения, поэтому затягивать с визитом к психиатру не стоит.