Генетик заявил о скором конце биологической эволюции человека
Профессор Крутовский: Человечество стоит на пороге конца биологической эволюции
Человечество стоит на пороге конца биологической эволюции. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, генетик Константин Крутовский.
Он пояснил, что благодаря участкам генома с ускоренной эволюцией (HARs) человек приобрёл специфические, характерные для него признаки, например, связанные с особенностями конечностей, строением лица и пигментацией кожи. А учёные в недавнем исследовании, посвящённом глубокому изучению феноменальных областей ДНК у людей в сравнении с шимпанзе, выяснили новые данные об отличиях HARs у двух видов. Так, они узнали, что внутри одного и того же участка могут быть изменения, усиливающие и ослабляющие функцию генов, связанных с деятельностью мозга.
"Судя по всему, действовала компенсаторная эволюция, корректирующая мутации. При этом может возникать разбалансировка сложной системы регуляции генов, влияющих на работу мозга. Возникающие сбои, в свою очередь, видимо, могут вызывать шизофрению, аутизм и другие психические расстройства", — пояснил Крутовский в беседе с сайтом kp.ru.
Он напомнил, что у людей с высоким интеллектом чаще встречается аутизм и шизофрения. Однако гениальность не всегда сопровождается психическими заболеваниями и наоборот.
Крутовский подчеркнул: "Цивилизация привела к увеличению мутагенного фона". Так, загрязнение воздуха или применение бытовых химикатов влияет на ДНК, из-за чего растёт число мутаций, которые могут провоцирование заболевания. Кроме того, сегодня роль естественного отбора снижена. Это произошло за счет коррекции среды, снижения смертности и появления более качественной медицины. К тому же нынешние технологии позволяют редактировать повреждённые гены, заменять их на нормальные.
"Фактически это конец биологической эволюции человека! То есть сейчас мы на пороге её завершения. Хорошо это или плохо — это отдельный вопрос", — подчеркнул профессор.
При этом он уверен, что в будущем конец существованию человечества как биологическому виду и цивилизации может положить искусственный интеллект. Он может вытеснить человека, считает Крутовский, если заранее не разработать контролирующие его системы. Дело в том, что ИИ способен овладеть надёжным источником энергии, и тогда он сам сможет себя ремонтировать, поддерживать и эволюционировать. В результате ему человек уже не будет нужен, поэтому ему ничто не помешает избавиться от людей.
Ранее учёный Стюарт Рассел назвал катастрофой обучение ИИ преследовать цели человечества. По его словам, люди не могут даже свою цивилизацию контролировать, но при этом учат искусственный интеллект подражать себе.
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