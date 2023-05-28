Лана Дель Рей остановила концерт, чтобы найти потерянный на сцене вейп

Американская певица Лана Дель Рей (Элизабет Грант) остановила свой концерт в Бразилии, чтобы найти потерянный на сцене вейп.

Лана Дель Рей ищет потерянный на сцене вейп. Видео © Telegram / Super.ru

"И ещё: вы видели мой вейп на сцене?" — спросила она.

Видимо, кто-то указал певице на "потеряшку", после чего она подбежала ближе к краю сцены, начала поиски и сразу прекратила их, послав эту затею куда подальше.