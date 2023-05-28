Лана Дель Рей остановила концерт, чтобы найти потерянный на сцене вейп
Американская певица Лана Дель Рей (Элизабет Грант) остановила свой концерт в Бразилии, чтобы найти потерянный на сцене вейп.
Лана Дель Рей ищет потерянный на сцене вейп. Видео © Telegram / Super.ru
"И ещё: вы видели мой вейп на сцене?" — спросила она.
Видимо, кто-то указал певице на "потеряшку", после чего она подбежала ближе к краю сцены, начала поиски и сразу прекратила их, послав эту затею куда подальше.
Лайф писал, что Лана Дель Рей выходит замуж за музыканта Эвана Виникера. Их замечали в ряде публичных мест, а новость о скорой свадьбе появилась спустя всего несколько месяцев после начала отношений.
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