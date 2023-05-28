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28 мая, 12:00

Лана Дель Рей остановила концерт, чтобы найти потерянный на сцене вейп

Американская певица Лана Дель Рей (Элизабет Грант) остановила свой концерт в Бразилии, чтобы найти потерянный на сцене вейп.

Лана Дель Рей ищет потерянный на сцене вейп. Видео © Telegram / Super.ru

"И ещё: вы видели мой вейп на сцене?" спросила она.

Видимо, кто-то указал певице на "потеряшку", после чего она подбежала ближе к краю сцены, начала поиски и сразу прекратила их, послав эту затею куда подальше.

Даже папарацци с трудом узнали Лану Дель Рей, на которой карантин сказался не самым лучшим образом

Даже папарацци с трудом узнали Лану Дель Рей, на которой карантин сказался не самым лучшим образом

Лайф писал, что Лана Дель Рей выходит замуж за музыканта Эвана Виникера. Их замечали в ряде публичных мест, а новость о скорой свадьбе появилась спустя всего несколько месяцев после начала отношений.

Обложка ©

Getty Images / Steve Granitz / FilmMagic

Матвей Константинов
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