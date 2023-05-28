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28 мая, 13:33

Вода Большого канала в Венеции стала ярко-зелёного цвета

<p>Вода Большого канала в Венеции поменяла цвет. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Gigadesires/status/1662796117921112065/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gigadesires</a></p>

Вода Большого канала в Венеции поменяла цвет. Обложка © Twitter / Gigadesires

Вода главной водной артерии Венеции — Большого канала (Гранд-канала) — сменила цвет и, к удивлению жителей и гостей одного из красивейших мест, окрасилась в зелёный. Яркие кадры постят в соцсетях очевидцы.

  • Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет. Фото © Twitter / Monica09058845
    Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет. Фото © Twitter / Monica09058845
  • Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет. Фото © Twitter / arpaveneto
    Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет. Фото © Twitter / arpaveneto
  • Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет. Фото © Twitter / Monica09058845
    Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет. Фото © Twitter / Monica09058845
  • Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет. Фото © Twitter / Monica09058845
    Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет. Фото © Twitter / Monica09058845

Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет. Фото © Twitter / Monica09058845

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Необычное пятно туристы заметили ещё рано утром и сразу сообщили в полицию. Пока причина его возникновения не известна, однако в ситуации уже разбираются местные власти. Не исключено, что флуоресцентную краску в воду у моста Риальто могли вылить экоактивисты.

Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет. Видео © Twitter / osamundR / AndreaPegorar25

По данным Corriere del Veneto, гондольеры сообщали о нескольких норвежцах, которые бросали брикеты с краской с двух лодок. Акция может быть демонстративным выступлением какого-то художника. Как заявил президент области Венето Лука Дзайя, проводится расследование.

"Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения жидкости", — написал он в "Твиттере".

В Анапе Чёрное море окрасилось в кровавый цвет

В Анапе Чёрное море окрасилось в кровавый цвет

В конце зимы все били тревогу из-за опасений о том, что каналы Венеции могут пересохнуть. Отмечалось, что уровень воды снижался из-за сильных отливов и долгого отсутствия дождей. Ситуация принесла местным жителям немало трудностей и усложнила работу водных такси, гондол и городских служб экстренной помощи.

Николь Вербер
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