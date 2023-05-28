Вода Большого канала в Венеции стала ярко-зелёного цвета

Вода главной водной артерии Венеции — Большого канала (Гранд-канала) — сменила цвет и, к удивлению жителей и гостей одного из красивейших мест, окрасилась в зелёный. Яркие кадры постят в соцсетях очевидцы.









Необычное пятно туристы заметили ещё рано утром и сразу сообщили в полицию. Пока причина его возникновения не известна, однако в ситуации уже разбираются местные власти. Не исключено, что флуоресцентную краску в воду у моста Риальто могли вылить экоактивисты.

Вода Большого канала в Венеции окрасилась в ярко-зелёный цвет. Видео © Twitter / osamundR / AndreaPegorar25

По данным Corriere del Veneto, гондольеры сообщали о нескольких норвежцах, которые бросали брикеты с краской с двух лодок. Акция может быть демонстративным выступлением какого-то художника. Как заявил президент области Венето Лука Дзайя, проводится расследование.

"Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения жидкости", — написал он в "Твиттере".