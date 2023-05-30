Жильцам пересчитают суммы в квитанциях: Как изменится оплата по счётчикам и без них Регионы начинают переходить на новые квитанции, идёт замена счетчиков, а оплата по нормативам вырастет. Что ждёт жильцов этим летом, как не переплачивать по счетам и на чём можно сэкономить? 29 мая, 23:42 Суммы в квитанциях за воду в квартирах без счётчиков могут резко увеличиться. Обложка © Shutterstock

Этим летом ожидается достаточно много новшеств в сфере ЖКХ. Как правило, они носят региональный характер. Другими словами, изменения по форме оплаты или размеру платежей коснутся не всей страны, а отдельных областей. В каждом регионе ожидаются свои новшества. Что касается повышения тарифов на федеральном уровне, то в этом году его не будет. Обычно индексация проходит с 1 июля. Впрочем, в прошлом году она прошла вне плана, в декабре. Тогда отмечалось, что с 1 июля 2023 года повышения тарифов не будет. Теперь индексацию проведут только 1 июля 2024 года.

Что касается региональных новостей, то здесь можно выделить несколько наиболее значимых. Так, в Санкт-Петербурге все жилищно-коммунальные службы (ЖКС) перейдут на единую квитанцию к осени 2023 года. Об этом уже сообщили в Едином информационно-расчётном центре (ЕИРЦ). Первые обновлённые квитанции начнут приходить жильцам уже в июне. Затем процесс перехода ускорится.

Власти Санкт-Петербурга собираются успеть осуществить переход на единый тип платёжного документа до начала нового отопительного сезона. Обычно он начинается в октябре. К этому времени на единую квитанцию должны перейти все государственные управляющие компании. С частными сейчас идут переговоры. От их результатов будет зависеть, заключат они договор с ЕИРЦ или нет.

— В Москве ожидают новшества, которые связаны с оплатой воды по счётчикам и без них. Минстрой планирует разрешить столичным властям установить повышающий коэффициент на водоснабжение до трёхкратной величины тарифа. Это касается жильцов, у которых нет счётчиков на воду. Уже опубликован соответствующий проект постановления правительства "О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Евгений Корнеев.

В регионах начали переход на единую квитанцию. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Задача повышающего коэффициента при отсутствии счётчиков — бороться с проблемой так называемых резиновых квартир, где проживает значительно больше людей, чем зарегистрировано. Если там нет приборов учёта, то возникает ощутимая разница между фактически потреблённым водоснабжением и оплаченным.

— Эти новости о пересчёте сумм в квитанциях и изменении оплаты по счётчикам представляют интерес для жильцов. Увеличение повышающего коэффициента для тех, у кого нет счётчиков, может повлечь за собой изменения в стоимости потребляемых услуг. Чтобы не переплатить, жильцам следует учитывать несколько важных факторов. Во-первых, важно узнать точные условия и правила пересчёта сумм в квитанциях. Рекомендуется обратиться к управляющей компании или органам, отвечающим за вопросы жилищно-коммунального хозяйства, чтобы получить всю необходимую информацию, — пояснил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Кроме того, он посоветовал жильцам обратить внимание на свои потребительские привычки и энергосберегающие меры. Если счётчики установлены, важно контролировать своё потребление и использование ресурсов, чтобы избежать лишних расходов. Регулярный мониторинг потребления и применение энергосберегающих принципов могут помочь снизить стоимость оплаты.

— В целом, чтобы сэкономить на оплате по счётчикам, рекомендуется быть информированным о новшествах в оплате, обращаться за консультациями к компетентным органам и применять энергосберегающие меры в повседневной жизни, — добавил Виктор Зубик.

В ряде городов Московской области предупредили жильцов, что суммы в квитанциях по оплате за май могут быть выше. Это связано с тем, что была сделана корректировка платы за отопление и общедомовые нужды за 2022 год. Она касается только жильцов домов, где установлены общедомовые счётчики. При этом плата за отопление начисляется 12 месяцев по показаниям приборов учёта за прошедший год.

В начале года, который следует за расчётным, управляющие и ресурсоснабжающие организации снимают показания. Они сравнивают полученные данные с теми, которые выставлялись к оплате в течение года. Если полученные объёмы окажутся меньше объёма, предъявленного к оплате в течение прошедшего года, то сумма в квитанциях окажется меньше. Это будет приятным сюрпризом для жильцов. Если данные окажутся больше, то сумма к оплате вырастет. Аналогичный перерасчёт сделают и в других регионах, где его ещё не успели провести.

Авторы Нина Важдаева