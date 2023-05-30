Раскрыли спустя полвека: Экипаж "Аполлона-10" слышал загадочную музыку над обратной стороной Луны Есть не только стенограмма, но и аудиозапись странных звуков, которые слышали все трое участников одной из миссий программы "Аполлон". 29 мая, 23:46 Астронавт NASA на лунной поверхности. Обложка © Shutterstock

Перед легендарным полётом "Аполлона-11" состоялись четыре подготовительные пилотируемые миссии: два испытания на околоземной орбите и два пролёта около Луны. Так вот, загадочный инцидент, как сообщается, имел место во время полёта "Аполлона-10" в мае 1969 года. Это была, так сказать, генеральная репетиция предстоявшего исторического момента. Вот экипаж, который проводил эту ответственную работу.

Экипаж лунной миссии Apollo 10. Слева направо: Юджин Сернан, Томас Стаффорд и Джон Янг. Фото © Wikipedia / NASA

Слева — Юджин Сернан. В 1972 году он возглавил "Аполлон-17" и стал последним на сегодняшний день астронавтом, ступившим на поверхность Луны. В центре — Том Стаффорд, командир экипажа. На Луне, к сожалению, так и не побывал, зато участвовал в многозначительной исторической миссии "Союз" – "Аполлон" в 1975 году. Это он пожал руку Алексею Леонову на орбите. И справа — Джон Янг, который в 1972-м стал девятым астронавтом на Луне и ездил по ней на лунном автомобиле. На знаменитой видеозаписи, где астронавт на Луне салютует в прыжке, это именно Джон Янг. Это была миссия "Аполлон-16".

Астронавт Джон Янг салютует флагу США на Луне во время миссии "Аполлон-16".

В полёте "Аполлона-10" они проделали всё, что нужно для посадки, кроме самой посадки, а именно: Стаффорд и Сернан перешли в спускаемый лунный модуль, отстыковали его от основного командного и целых восемь часов летали отдельно. Побывали буквально в 15 километрах над поверхностью, оценили ситуацию с вариантами площадки для спуска и поняли, что выбор будет непростой, так как подходит лишь четверть обозреваемой территории, но, в принципе, есть возможность для манёвра в поисках лучшего места.

Документальный фильм о полёте Apollo-10 к Луне.

Расстыковка произошла над невидимой с Земли обратной стороной Луны и за восемь часов своего отдельного полёта астронавты ещё не раз над ней пролетели. Всё это время трое астронавтов общались по радиосвязи. Впоследствии это общение полностью застенографировали и опубликовали. И на 103-м часу полёта (с момента старта) в записи переговоров экипажа имеется следующее.

Сернан: Эта музыка звучит даже космически, правда? Вы слышите? Этот свистящий звук? Стаффорд: Да. Сернан: Уууууууууууууу. Янг: Вы тоже слышали этот свист? Сернан: Ага. Звучит как, знаете, музыка космоса. Янг: Интересно, что это такое. Фрагмент стенограммы переговоров астронавтов во время миссии "Аполлон-10"

Есть и аудиозапись, её можно найти в электронной библиотеке Internet Archive. Слышен некий довольно назойливый звук. Сложно сказать, на что это больше похоже, на свист или на какой-то гул.

Фрагмент аудиозаписи переговоров астронавтов во время миссии "Аполлон-11"

Эту "музыку" стали активно обсуждать в 2016 году. В NASA тогда подчёркивали, что стенограммы и аудиозаписи Apollo-10 общедоступны с 1973 года, так что никаких "секретных материалов" здесь нет. Ситуацию даже прокомментировал Юджин Сернан.

Я не помню, чтобы тот случай настолько меня взволновал, чтобы воспринимать его серьёзно. Вероятно, это были просто радиопомехи. Если бы мы думали, что это что-то другое, мы бы проинформировали всех после полёта Юджин Сернан Астронавт NASA, участник миссии "Аполлон-10", впоследствии командир экипажа "Аполлона-17"

Любопытно, что о таких же звуках в своей книге Carrying the fire: An astronaut’s journeys писал Майкл Коллинз, участник той самой первой в истории человечества высадки на Луне в июле 1969 года. Напомним, он на поверхности не был, оставался на орбите в командном модуле, пока Нил Армстронг и Эдвин Олдрин работали внизу. У него потом был шанс ещё раз поучаствовать в миссии "Аполлон", но он отказался.

Как писал астронавт, свист во время миссии "Аполлона-11" раздавался дважды. Сначала это началось после отделения двух модулей перед высадкой и закончилось, как только посадочный модуль коснулся поверхности Луны. Армстронг, по словам Коллинза, сравнил звук с ветром среди деревьев. И повторилось это, когда лунный модуль с двумя легендарными астронавтами на борту стартовал с поверхности Луны и пошёл на сближение с нетерпеливо ожидающим модулем Коллинза.

Если бы меня об этом не предупредили, я бы чертовски перепугался. К счастью, у радиотехников (а не фанатов НЛО) было этому готовое объяснение: это была интерференция между волнами с радиостанций на борту лунного и командного модулей Цитата из книги астронавта Майкла Коллинза Carrying the fire: An astronaut’s journeys

Кстати, сближение модулей "Аполлона-11" было тоже во время пролёта над обратной стороной Луны. Возможно, это совпадение добавляло загадочности инциденту: эту невидимую сторону раньше часто называли "тёмной", как будто на неё не попадает солнечный свет. На самом деле, конечно, обе стороны освещаются Солнцем в равной степени, просто по очереди.

Авторы Адель Романенкова