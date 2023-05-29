Больше тысячи суток: Российский космонавт может поставить новый рекорд по пребыванию на орбите
Россиянин Кононенко может стать первым, кто проведёт на орбите более тысячи суток
Российский космонавт Олег Кононенко может стать первым человеком, пробывшим в космосе более тысячи суток. Об этом информирует в понедельник пресс-служба "Роскосмоса".
Текущий налёт Кононенко, по данным Центра подготовки космонавтов, составляет 736 суток 18 часов 43 минуты. Таким образом, рекорд может быть установлен в ходе экспедиций МКС-70 и МКС-71.
Космонавту Олегу Кононенко 58 лет. Фото © wikipedia.org
Миссия Кононенко и его коллеги Николая Чуба, по данным "Роскосмоса", начнётся в сентябре 2023 года и продлится до сентября 2024-го.
Кононенко — инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, 473-й космонавт мира и 102-й космонавт Российской Федерации. За свою карьеру 58-летний Кононенко четырежды побывал в космосе. За это время он совершил пять выходов в открытый космос, которые продлились в общей сложности 32 часа 13 минут.
К слову, текущий мировой рекорд по суммарному времени пребывания на орбите принадлежит космонавту Геннадию Падалке, который установил его 12 сентября 2015 года, пробыв за пределами Земли 878 суток. Этого времени достаточно, чтобы слетать на Марс, обратно и снова на Марс.
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