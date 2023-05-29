Больше тысячи суток: Российский космонавт может поставить новый рекорд по пребыванию на орбите

Российский космонавт Олег Кононенко может стать первым человеком, пробывшим в космосе более тысячи суток. Об этом информирует в понедельник пресс-служба "Роскосмоса".

Текущий налёт Кононенко, по данным Центра подготовки космонавтов, составляет 736 суток 18 часов 43 минуты. Таким образом, рекорд может быть установлен в ходе экспедиций МКС-70 и МКС-71.

Космонавту Олегу Кононенко 58 лет. Фото © wikipedia.org

Миссия Кононенко и его коллеги Николая Чуба, по данным "Роскосмоса", начнётся в сентябре 2023 года и продлится до сентября 2024-го.

Кононенко — инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, 473-й космонавт мира и 102-й космонавт Российской Федерации. За свою карьеру 58-летний Кононенко четырежды побывал в космосе. За это время он совершил пять выходов в открытый космос, которые продлились в общей сложности 32 часа 13 минут.