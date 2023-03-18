Запертые в скафандре: Как космонавты чешут нос в скафандре и моются на орбите Выход в открытый космос сопряжён с большими нагрузками на организм. А ещё с тем, что многие обыденные манипуляции превращаются там в сложные технические операции. 17 марта, 23:40 Тренировка космонавтов в гидролаборатории ЦПК. Фото © ТАСС / "Роскосмос"

Согласно опросам ВЦИОМа, профессия космонавта вновь становится популярной. Дело не только в профориентации, но и в простом человеческом любопытстве. Интересно, как ведёт себя организм в неестественных для него условиях и как в открытом космосе решаются банальные на первый взгляд задачи. Кстати, один из популярных запросов в Интернете — "Как почесать нос в космосе". Но для начала неплохо бы ответить на общие вопросы.

Как стать космонавтом

Примерка скафандра. Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Подать заявление и начать подготовку могут граждане России не старше 35 лет. Но и тот, кто немного старше, может полететь при условии, что он уже зачислен в отряд космонавтов. Кандидатов с двойным гражданством или с видом на жительство (ВНЖ) в космонавты не берут.

Есть ограничения не только по здоровью, но и по росту. Ложемент (кресло космонавта в ракете. — Прим. Лайфа) не рассчитан на коротышек или гулливеров. Оптимальный рост — в районе 170 см, не менее 150 см и не более 190 см. Рост в сидячем положении должен составлять не более 80–99 см. Допустимая масса тела — от 50 до 90 кг. Размер обуви — до 29,5 см (44-й размер).

Как готовят космонавтов

Тренировка космонавтов в гидролаборатории ЦПК. Фото © ТАСС / "Роскосмос"

Подготовка делится на авиационную, лётную, парашютную, водолазную, а также включает в себя тренировку на выживание в различных климатогеографических зонах. Парашютная подготовка включает в себя тест на стрессоустойчивость. По словам космонавтов, в шлеме у парашютиста закреплён диктофон, в руке специальная карточка с заданием, которое он должен решить за 20 секунд — до раскрытия парашюта. Далее психологи оценивают, правильно ли решена задача в нестандартных условиях, а по тембру записанного голоса определяют уровень стресса.

Космонавты на территории ЦПК им. Ю.А. Гагарина во время тренировки по отработке действий экипажа в случае аварийной посадки корабля в лесисто-болотистой местности зимой. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сегодня требования к здоровью кандидата уже не такие жёсткие, как раньше. Один из важных критериев — интеллектуальный уровень кандидата. Обязательные требования — знание английского языка, наличие образования по смежному профилю (инженерное, научное, лётное).

Как спят космонавты

Ночь для космоса — понятие условное, однако весь распорядок дня привязан к Всемирному координированному времени (UTC). В ночное время освещение на космическом корабле приглушают, космонавты облачаются в спальные мешки (там же находится постельное бельё) и устраиваются в специальных спальных местах. Один из лайфхаков "космического сна" — беруши либо наушники с шумоподавлением. К примеру, на МКС уровень шума доходит до 65 дБ.

Сколько длится выход в открытый космос

Космонавт Александр Мисуркин во время предполётных исследований на специализированном тренажёре "Выход-2". Фото © ТАСС / "Роскосмос"

Выход в открытый космос обычно длится от пяти до восьми часов. Рекордсменом считается астронавт Сьюзан Хелмс, которая в марте 2001 года установила рекорд по длительности внекорабельной деятельности — 8 часов 53 минуты.

Выходят в космос в скафандрах, которые состоят из большого числа оболочек. В них создаётся личный микромир с приемлемыми давлением, температурой и воздухом. Но в любом случае за время нахождения в открытом космосе у человека возникнет ощущение дискомфорта. Для того чтобы банальная процедура вроде почёсывания носа не превратилась в драму, существует специальное оборудование.

Как космонавты чешут нос в открытом космосе

В скафандрах есть специальное устройство, которым зажимают нос для того, чтобы продуть уши и выровнять давление во внутреннем ухе во время того, как скафандр раздувают или надувают.

Называется оно вальсальва (итал. manovra di Valsalva). Это губчатое устройство, подушка с двумя бугорками. Она крепится на внутренней части обода гермошлема на ворсовую молнию. Внешне напоминает клипсу. Иногда с помощью этого устройства очищают глаза от слёз, его же используют для предотвращения запотевания шлема. И именно вальсальву космонавты используют для устранения "носового зуда".

А если зачешется щека, то в этом случае используют микрофон. Некоторые космонавты добавляют в свои скафандры импровизированные устройства наподобие липучки. Для остальных "почёсываний" используются движения внутри самого скафандра. Как отмечают космонавты, как только закрываешь скафандр, сразу по закону подлости начинает что-нибудь чесаться.

Авторы Евгений Жуков