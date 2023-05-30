Петербуржцев призвали поучаствовать в формировании комфортной городской среды

У всех жителей Петербурга появилась возможность проголосовать за понравившийся проект для его благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова.

По её словам, все районы города выставили на голосование по одному объекту. Реализованы в следующем году будут два проекта, набравшие максимальное число голосов.

"Мы надеемся, что в дальнейшем горожане получат возможность не только выбирать по принципу "нравится — не нравится", но и проектировать и даже помогать с воплощением задумки совместно с профессиональными архитекторами. Также горожане сами решают, какую смысловую нагрузку будет нести то или иное общественное пространство. Например, где-то будет сделан акцент на космическую тему, где-то — на театральную", — сказала Канунникова.

Зампредседателя комитета сообщила, что сейчас лидирует Красногвардейский район, где сооружается десятикилометровая зелёная зона вдоль берегов Охты и Оккервиля, и Невский. Жители Санкт-Петербурга могут отдать голос за понравившуюся площадку до завтра.