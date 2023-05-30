Курс доллара на Мосбирже превысил 81 рубль впервые с 17 мая

Курс доллара на Московской бирже во вторник, 30 мая, превысил отметку в 81 рубль, что является максимальным значением за последние две недели. Таковы данные площадки.

По состоянию на 8:45 по московскому времени доллар торговался на уровне 81,21 рубля, а евро — на уровне 86,9 рубля. Ослабление российской валюты обусловлено снижением нефтяных котировок.

С начала дня сорт нефти марки Brent потерял почти процент, опустившись до 76,4 доллара за баррель, а сорт WTI торговался на уровне 72,17 доллара.