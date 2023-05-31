Месть природы: Учёные встревожены странным поведением морских животных Исследователи искренне не понимают, почему огромные хищники превращают проплывающие мимо лодки в свою игрушку. 30 мая, 23:46 Касатки. Обложка © Getty Images / VW Pics / Universal Images Group / Francois Gohier

Больше всего внимания привлекает в последние годы одно определённое сообщество косаток в Гибралтарском проливе у Пиренейского полуострова. Вообще, эти животные обитают по всему миру, их глобальная численность неизвестна, поэтому общий охранный статус не определён, но конкретно эта группа — в списке "краснокнижных", то есть под угрозой исчезновения. В 2011 году в ней насчитали 39 особей.

Так вот, эти косатки недавно потопили яхту, и есть подозрения, что до этого ещё два крушения судов в проливе произошли тоже из-за них. Что они делали: подплыли втроём, один принялся таранить судно, а ещё двое целенаправленно "трясли" плавниковый киль, который находится снизу под корпусом и нужен для управления судном. Портить эту принципиально важную деталь косатки особенно любят. Они могут навалиться всем телом, отчего лодка поворачивается на 360 градусов. Можно подумать, что эти животные разбираются в устройстве кораблей. Причём чем быстрее судно плывёт и чем интенсивнее оно управляется в этот момент, тем активнее действуют и хищники. То есть, получается, при такой встрече лучше не делать вообще ничего, полностью остановить лодку и надеяться, что косатка потеряет к ней интерес.

И ситуация такова, что учёные пока не очень понимают мотивы такого поведения. Самое первое, что приходит в голову — неприязнь к рыболовецким судам: люди у косаток пищу отнимают. Хотя на самом деле эти животные и сами наловчились обманывать рыбаков: выжидают, когда рыба попадётся на удочку, и хватают её, прежде чем человек потянет её наверх. Меж тем сами рыбаки говорят, что косатки мстительны. К примеру, если вы случайно заденете своей лодкой их детёныша, то лучше там после этого больше не появляться. Причём они запомнят именно эту лодку. Описан случай, когда косатка атаковала киль лодки, потому что её когда-то этим килем ударило, и она припомнила. В любом случае неизвестно ни одного случая, чтобы косатка напала на человека с целью его съесть. Случается, что нападают, в том числе и в океанариумах, но это они делают опять же от обиды: допустим, разлучили с детёнышем или просто от тоски и одиночества.

Лодка неподалеку от косатки и её детёныша. Фото © Shutterstock

А бывает, что этими животными движет всего лишь невинное любопытство. К примеру, один беспечный молодой самец, судя по всему, просто играл с проплывающими лодками, пока его буксиром не убило. И ещё, как рассказывают биологи, у них есть свои причуды. К примеру, они иногда зачем-то подолгу плавают с мёртвой рыбиной на голове. Или имитируют голос морского льва. Впрочем, это кажется более логичным: морские львы — всё-таки их добыча, так что, может, они их так приманивают. Но уверенности на этот счёт у учёных нет. А вот, скажем, в неволе они могут придумать, как разнообразить рацион: простите, отрыгивают поднадоевшую рыбу и предлагают её чайкам в качестве приманки. В любом случае совершенно точно можно сказать, что косатки и, вообще, все киты и дельфины, необыкновенно умны, каждый из этих животных — личность, у них есть чувства и характер.

Авторы Адель Романенкова