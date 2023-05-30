Регион

Уведомления отключены

30 мая, 16:05

Экс-помощница Байдена решила обратиться за помощью к Путину

Экс-помощница Байдена Тара Рид решила просить Путина о гражданстве России

Бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что намерена просить российское гражданство. Об этом она заявила в ходе организованной медиагруппой "Россия сегодня" пресс-конференции. Рид рассчитывает на помощь депутата Госдумы Марии Бутиной в этом вопросе.

"Я надеюсь, что буду жить в безопасности здесь. Я очень благодарна моим друзьям здесь, в Москве, в России, которые приняли меня с распростёртыми руками… Я хотела бы подать заявление о получении российского гражданства и просить президента России Владимира Путина предоставить мне это гражданство", приводит RT слова Тары Рид.

Бывшая помощница Байдена похвалила Путина, назвав львом

Бывшая помощница Байдена похвалила Путина, назвав львом

Напомним, в 2019 году Тара Рид обвинила Джо Байдена в домогательствах. По словам женщины, в 1993 году, когда она проходила у него в аппарате студенческую практику, будущий президент США положил ей руку под юбку и "совершил действия сексуального характера". Тогда это повлекло уголовное преследование Рид, а сегодня, утверждает она, её семья получает угрозы.

Обложка ©

ТАСС / AP / Donald Thompson

Матвей Константинов
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • Путин
  • США
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров