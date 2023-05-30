Экс-помощница Байдена решила обратиться за помощью к Путину
Экс-помощница Байдена Тара Рид решила просить Путина о гражданстве России
Бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что намерена просить российское гражданство. Об этом она заявила в ходе организованной медиагруппой "Россия сегодня" пресс-конференции. Рид рассчитывает на помощь депутата Госдумы Марии Бутиной в этом вопросе.
"Я надеюсь, что буду жить в безопасности здесь. Я очень благодарна моим друзьям здесь, в Москве, в России, которые приняли меня с распростёртыми руками… Я хотела бы подать заявление о получении российского гражданства и просить президента России Владимира Путина предоставить мне это гражданство", — приводит RT слова Тары Рид.
Напомним, в 2019 году Тара Рид обвинила Джо Байдена в домогательствах. По словам женщины, в 1993 году, когда она проходила у него в аппарате студенческую практику, будущий президент США положил ей руку под юбку и "совершил действия сексуального характера". Тогда это повлекло уголовное преследование Рид, а сегодня, утверждает она, её семья получает угрозы.
ТАСС / AP / Donald Thompson