Прорыв россиянки с детьми через границу Польши попал на видео

Легковая машина с россиянкой и её детьми проехала польские инженерные заграждения, а потом остановилась перед затором транспорта недалеко от моста через реку Западный Буг. Затем женщина вместе с детьми вышла из авто и побежала на белорусскую сторону. Тем временем водитель развернул машину и поехал поперёк полосы движения, чтобы помешать пограничникам преследовать беглецов. Польские силовики его задержали. Белорусские же приняли женщину и детей, а затем передали их представителям Генерального консульства РФ в Бресте.