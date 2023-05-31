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31 мая, 10:33
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Прорыв россиянки с детьми через границу Польши попал на видео

Попытка россиянки с тремя детьми прорваться через границу из Польши в Белоруссию попала на видео. Кадры опубликовала в телеграм-канале пресс-служба белорусского погранкомитета.

Россиянка с тремя детьми прорвалась из Польши в Белоруссию. Видео © Telegram / Пограничный комитет Белоруси

Легковая машина с россиянкой и её детьми проехала польские инженерные заграждения, а потом остановилась перед затором транспорта недалеко от моста через реку Западный Буг. Затем женщина вместе с детьми вышла из авто и побежала на белорусскую сторону. Тем временем водитель развернул машину и поехал поперёк полосы движения, чтобы помешать пограничникам преследовать беглецов. Польские силовики его задержали. Белорусские же приняли женщину и детей, а затем передали их представителям Генерального консульства РФ в Бресте.

Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка рассказала, что произошло на границе

Прорвавшаяся из Польши в Белоруссию россиянка рассказала, что произошло на границе

Напомним, россиянка с тремя детьми на автомобиле протаранила шлагбаум на границе, прорвавшись из Польши в Белоруссию. Семья была на автомобиле BMW со шведскими регистрационными номерами. Мужчину, который их сопровождал, задержали на границе.

Обложка ©

Telegram / Пограничный комитет Белоруси

Светлана Оперук
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