Прорыв россиянки с детьми через границу Польши попал на видео
Попытка россиянки с тремя детьми прорваться через границу из Польши в Белоруссию попала на видео. Кадры опубликовала в телеграм-канале пресс-служба белорусского погранкомитета.
Россиянка с тремя детьми прорвалась из Польши в Белоруссию. Видео © Telegram / Пограничный комитет Белоруси
Легковая машина с россиянкой и её детьми проехала польские инженерные заграждения, а потом остановилась перед затором транспорта недалеко от моста через реку Западный Буг. Затем женщина вместе с детьми вышла из авто и побежала на белорусскую сторону. Тем временем водитель развернул машину и поехал поперёк полосы движения, чтобы помешать пограничникам преследовать беглецов. Польские силовики его задержали. Белорусские же приняли женщину и детей, а затем передали их представителям Генерального консульства РФ в Бресте.
Напомним, россиянка с тремя детьми на автомобиле протаранила шлагбаум на границе, прорвавшись из Польши в Белоруссию. Семья была на автомобиле BMW со шведскими регистрационными номерами. Мужчину, который их сопровождал, задержали на границе.
Telegram / Пограничный комитет Белоруси