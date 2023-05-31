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31 мая, 13:23

Захарова ответила Белому дому: "Война Запада" уже давно идёт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что США не хотят эскалации конфликта на Украине.

"Смешно. Сами сломали дом, сами облили бензином, сами подожгли, сами подбрасывают петард и дров, а теперь заявляют о "нежелании эскалации". "Война Запада" в гибридном формате уже давно идёт", — написала она в телеграм-канале.

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Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США не хотят поощрять атаки ВСУ внутри России, поскольку Вашингтон против эскалации конфликта и его превращения в "войну против Запада".

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Александра Вишнякова
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