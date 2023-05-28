"Неприемлемая эскалация": Лавров прокомментировал намерения Запада передать Киеву истребители

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы Запада по поставкам истребителей Украине. Об этом он заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент в своём телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил планы Запада поставить Киеву истребители. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Конечно же, это неприемлемая эскалация. И я думаю, всё-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают. Но диктуют всё Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза", — заявил Лавров.

Министр отметил, что речь прежде всего идёт о странах Балтии, Польше и тех других, которые следуют поставленной американскими властями задаче по ослаблению России и хотят нанести нашей стране стратегическое поражение. При этом дипломат добавил, что в западных политологических кругах уже идут разговоры о том, чтобы деколонизировать и расчленить Россию.