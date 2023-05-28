"Неприемлемая эскалация": Лавров прокомментировал намерения Запада передать Киеву истребители
Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы Запада поставить Киеву истребители
Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы Запада по поставкам истребителей Украине. Об этом он заявил в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент в своём телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Глава МИД России Сергей Лавров оценил планы Запада поставить Киеву истребители. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Конечно же, это неприемлемая эскалация. И я думаю, всё-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают. Но диктуют всё Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза", — заявил Лавров.
Министр отметил, что речь прежде всего идёт о странах Балтии, Польше и тех других, которые следуют поставленной американскими властями задаче по ослаблению России и хотят нанести нашей стране стратегическое поражение. При этом дипломат добавил, что в западных политологических кругах уже идут разговоры о том, чтобы деколонизировать и расчленить Россию.
"Игра с огнём. Здесь никаких сомнений быть не может. Надеюсь, что разумные люди всё-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал", — подчеркнул глава российского МИД.
Напомним, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил о готовности поставить Киеву истребители четвёртого поколения F-16. При этом некоторые страны отказались отдавать Украине свои самолёты: например, Португалия и Испания также не смогли помочь Киеву с истребителями. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что решение о поставках Киеву F-16 ещё не было принято. При этом о желании возглавить обучение лётчиков ВСУ на F-16 заявили Нидерланды и Дания.
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