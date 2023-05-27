Западные "кукловоды" задумались об адекватности Киева, заявил Лавров

Западные "кукловоды" из Вашингтона и Лондона начинают задумываться, насколько адекватны руководители властей Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее замглавы ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию Welt сообщил, что киевская разведка хочет ликвидировать президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Также в планах властей Украины убийство Валерия Герасимова, Рамзана Кадырова и Сергея Суровикина.

"Не сомневаюсь, что кукловоды, которые сидят в Вашингтоне и Лондоне, начинают задумываться, насколько эти люди адекватны. Надеюсь, что последуют санкции в отношении этих руководителей так называемых", — сказал министр в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.