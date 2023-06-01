Грузинский резидент: Как оппозиция нашла в Тбилиси русских шпионов Почему грузинские политики заподозрили, что официальный Тбилиси работает на Москву. 31 мая, 23:44 Управление грузовыми потоками осложнено из-за перегруженности работы пограничного пункта Верхний Ларс. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Втайне от собственного населения и Европы власти Грузии намерены сблизиться с Россией. Такую точку зрения высказал оппозиционный депутат Грузии Георгий Вашадзе брюссельскому изданию Politico. В ту же копилку конспирологии оппоненты и критики грузинского правительства складывают даже просьбу Еревана к Тбилиси начать перевозки грузов в Россию по морю. Отдельный штрих — отказ украшать центральную площадь флагами ЕС в День грузинской независимости был оценён также "свидетельством перекоса в сторону России".

— Это заявление рассчитано даже не на грузинскую, а на западную аудиторию. Потому что это модно и именно это хотят слышать от политиков постсоветского пространства, поскольку это соответствует тренду на демонизацию России. Любой, кто поддерживает не союзнические, а прагматичные отношения, должен быть обвинён в пособничестве РФ, — говорит ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Максим Вилисов.

Эту позицию разделяют не все страны, даже те, у кого есть некоторые напряжённые отношения с Россией. На самом деле грузинское правительство заботится о своих национальных интересах, объясняет эксперт. По его словам, в грузинском обществе отношение к Москве достаточно сложное, вопросы Осетии и Абхазии не урегулированы, формально у нас даже нет дипломатических отношений с республикой. Если бы в этих условиях Тбилиси присоединился к экономической и политической блокаде России, то совокупные политико-экономические риски для грузинского государства существенно бы выросли. И в Тбилиси, понимая это, объявили о сдержанной политике в отношении антироссийских санкций, что уже принесло им дивиденды.

Таможенный контрольно-пропускной пункт на границе Грузии с Россией. Фото © Shutterstock

— Эта критика — признание собственного бессилия грузинской оппозиции, она демонстрирует зависть к действующей власти. У неё нет серьёзных контраргументов, кроме такой надуманной чепухи. Это попытка оказать дополнительное информационное давление на грузинских политиков, что периодически происходит. Вероятно, оппоненты власти теряют политическую поддержку внутри самой Грузии. Просто потому, что у них больше нет инструментов для противодействия текущему курсу. Иной конкуренции и дискуссий с правящей партией, похоже, не осталось. Создана красивая картинка для западных СМИ, — комментирует Вилисов.

Критике подверглось и решение власти о перевозке скоропортящихся армянских грузов через грузинский порт в Россию. В Тбилиси отмечают, что, несмотря на то что таможня Казбеги/Верхний Ларс, расположенная на границе с Россией, работает в круглосуточном режиме, управление грузовыми потоками значительно осложнено из-за перегруженности транзитного коридора Грузии. Из-за этого зачастую обработка грузов, идущих из России в Армению и обратно, длится несколько недель, что критично влияет на качество перевозимой продукции.

Авторы Елена Стафеева