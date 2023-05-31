Nintendo ввела новые ограничения для российских пользователей

Японский разработчик видеоигр и игровых консолей Nintendo закрыл доступ к сайту российского подразделения компании. Так, с сегодняшнего дня, 31 мая, игроки больше не могут создавать новые учётные записи, указав в настройках в качестве страны Россию. Также на сайте компании сообщается, что российская версия онлайн-магазина Nintendo будет работать ограниченно.

"В рамках наших усилий по выполнению уже существующих обязательств перед клиентами российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме", — говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что игроки, которые раньше покупали цифровой контент в российском Nintendo eShop, "в обозримом будущем" смогут повторно загружать его.