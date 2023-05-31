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31 мая, 15:47

Nintendo ввела новые ограничения для российских пользователей

Японская Nintendo закрыла доступ к сайту российского подразделения

Японский разработчик видеоигр и игровых консолей Nintendo закрыл доступ к сайту российского подразделения компании. Так, с сегодняшнего дня, 31 мая, игроки больше не могут создавать новые учётные записи, указав в настройках в качестве страны Россию. Также на сайте компании сообщается, что российская версия онлайн-магазина Nintendo будет работать ограниченно.

"В рамках наших усилий по выполнению уже существующих обязательств перед клиентами российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме", — говорится в сообщении.

При этом в компании отметили, что игроки, которые раньше покупали цифровой контент в российском Nintendo eShop, "в обозримом будущем" смогут повторно загружать его.

Sony решила прекратить в России продажу PlayStation и игр для неё

Sony решила прекратить в России продажу PlayStation и игр для неё

Напомним, в марте 2022 года Nintendo приостановила поставки в Россию игровых консолей и программного обеспечения. Такое решение в компании объяснили нарушением логистики и проблемами с оплатой из-за санкций, введённых в отношении Москвы после начала СВО на Украине.

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Freepik

Наталья Исакова
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