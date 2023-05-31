Путин внёс в Госдуму законопроект о двойном гражданстве с Абхазией

Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве. Сам этот документ был подписан ещё 27 сентября 2022 года в Москве. Текст законопроекта уже есть в электронной базе нижней палаты парламента.

"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Москве 27 сентября 2022 года", — говорится в законопроекте.