Путин внёс в Госдуму законопроект о двойном гражданстве с Абхазией
Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве. Сам этот документ был подписан ещё 27 сентября 2022 года в Москве. Текст законопроекта уже есть в электронной базе нижней палаты парламента.
"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Москве 27 сентября 2022 года", — говорится в законопроекте.
Напомним, что осенью прошлого года Владимир Путин также подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве. Согласно документу, граждане одной страны имеют право приобретать гражданство другой без отказа от имеющегося.
kremlin.ru