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31 мая, 15:55

Путин внёс в Госдуму законопроект о двойном гражданстве с Абхазией

Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве. Сам этот документ был подписан ещё 27 сентября 2022 года в Москве. Текст законопроекта уже есть в электронной базе нижней палаты парламента.

"Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Москве 27 сентября 2022 года", говорится в законопроекте.

Путин поручил подписать соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Путин поручил подписать соглашение с Абхазией о двойном гражданстве

Напомним, что осенью прошлого года Владимир Путин также подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение с Южной Осетией о двойном гражданстве. Согласно документу, граждане одной страны имеют право приобретать гражданство другой без отказа от имеющегося.


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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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