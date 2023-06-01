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1 июня, 13:19

Фотовыставка "Рефлексия" о бесланском теракте открылась в Москве

В Москве открылась выставка "Рефлексия", посвящённая реакции столичных школьников на захват террористами школы в Беслане в 2004 году. Создатель экспозиции — член Союза фотохудожников России Вера Мажирина. В беседе с Лайфом она отметила, что тема проекта актуальна на фоне современных геополитических событий.

Фотовыставка "Рефлексия" о бесланском теракте открылась в Москве. Видео © LIFE

"Я фотографировала учеников с первого по одиннадцатый классы московской школы, в которой раньше сама училась. Детям задавался вопрос, что они думают о проблеме терроризма и о захвате школы в Беслане с такими же детьми, как и они. Каждый из сфотографированных учащихся писал своё мнение о "беслановских событиях" и терроризме в целом", — отметила Мажирина.

Выставка представлена в арт-пространстве "Территория стиля, творчества и решений". По словам фотохудожницы, её работы затем будут представлены в регионах России.

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Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова
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