Фотовыставка "Рефлексия" о бесланском теракте открылась в Москве

В Москве открылась выставка "Рефлексия", посвящённая реакции столичных школьников на захват террористами школы в Беслане в 2004 году. Создатель экспозиции — член Союза фотохудожников России Вера Мажирина. В беседе с Лайфом она отметила, что тема проекта актуальна на фоне современных геополитических событий.

"Я фотографировала учеников с первого по одиннадцатый классы московской школы, в которой раньше сама училась. Детям задавался вопрос, что они думают о проблеме терроризма и о захвате школы в Беслане с такими же детьми, как и они. Каждый из сфотографированных учащихся писал своё мнение о "беслановских событиях" и терроризме в целом", — отметила Мажирина.