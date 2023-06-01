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1 июня, 12:58

Кириенко считает, что война за умы подрастающего поколения продлится дольше СВО

Информационно-психологическая война за умы подрастающего поколения продлится дольше, чем специальная военная операция на Украине. Таким мнением поделился с журналистами первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, выступая 1 июня на фестивале Российского движения детей и молодёжи "Движение первых".

Он отметил, что сегодня против нашей страны развязана война, причём "настоящая, без дураков". Но извне Россию победить невозможно — её можно только расколоть изнутри, чем и занимаются сегодня наши противники, делая ставку на подрастающее поколение россиян. Вот в этой войне, по мнению Кириенко, победить важнее всего.

Кириенко считает, что война за умы подрастающего поколения продлится дольше СВО © LIFE

"Надо понимать, что эта война будет самая долгая. Сначала закончится специальная военная операция, все задачи, поставленные президентом, будут решены, мы обязательно победим. Дольше будет экономическая война и попытка нас раскачивать. У них ничего не получилось, но они будут продолжать попытки. Но дольше всего будет информационно-психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой", — отметил он.

Путин выступил с видеообращением к участникам фестиваля "Движение первых"

Путин выступил с видеообращением к участникам фестиваля "Движение первых"

Ранее Лайф сообщал, что в Москве на ВДНХ открылась флагманская площадка фестиваля Российского движения детей и молодёжи "Движение первых". Сегодня, в День защиты детей, такие площадки работают в 79 регионах страны. Здесь участники смогут познакомиться с разными проектами "Движения первых" и "примерить" их на себя, а ещё — найти друзей, обсудить важные темы, предложить свои идеи, поучаствовать в интересных мероприятиях, пообщаться со звёздами.

Обложка ©

LIFE

Алексей Берковиц
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