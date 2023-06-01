Информационно-психологическая война за умы подрастающего поколения продлится дольше, чем специальная военная операция на Украине. Таким мнением поделился с журналистами первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, выступая 1 июня на фестивале Российского движения детей и молодёжи "Движение первых".

Он отметил, что сегодня против нашей страны развязана война, причём "настоящая, без дураков". Но извне Россию победить невозможно — её можно только расколоть изнутри, чем и занимаются сегодня наши противники, делая ставку на подрастающее поколение россиян. Вот в этой войне, по мнению Кириенко, победить важнее всего.

Кириенко считает, что война за умы подрастающего поколения продлится дольше СВО © LIFE

"Надо понимать, что эта война будет самая долгая. Сначала закончится специальная военная операция, все задачи, поставленные президентом, будут решены, мы обязательно победим. Дольше будет экономическая война и попытка нас раскачивать. У них ничего не получилось, но они будут продолжать попытки. Но дольше всего будет информационно-психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой", — отметил он.