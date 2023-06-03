Чёрная полоса: Учёные встревожены странным внешним видом Юпитера Планетологи много лет пытаются разобраться, что заставляет знаменитые разноцветные полосы на поверхности газового гиганта двигаться в разные стороны и меняться порой практически до неузнаваемости. 2 июня, 23:40 Спутник на фоне Юпитера. Фото © Shutterstock

Вот, к примеру, как выглядел Юпитер летом 2010 года. Как видите, не наблюдается знаменитого Большого красного пятна. Это был целый скандал. Шутка ли, в одночасье куда-то подевался вихрь, в который уместилась бы вся Земля целиком и который бушует уже сотни лет.

Юпитер летом 2010 года на снимке телескопа Hubble. Фото © Wikipedia / NASA / Johns Hopkins

Оказалось, что он никуда не подевался, а просто его временно накрыло белыми облаками. Состоят эти облака, как поняли учёные, в основном из аммиачного снега, то есть из кристаллов этого вещества. И именно таковы, судя по всему, все светлые зоны на Юпитере. А тёмные полосы — это уже результат взаимодействия аммиака с сероводородом. Вообще, Юпитер по большей части состоит из водорода и гелия, но есть в нём и более сложные вещества: метан, фосфин. Воды есть какое-то количество.

По мнению учёных, внутри газового гиганта происходит конвекция, то есть как бы перемешивание слоёв: одни поднимаются, другие опускаются. Так вот, светлые полосы — это идущие вверх потоки, а тёмные — это те, которые стремятся вниз. А ещё есть версия, что полосы создаёт притяжение юпитерианских спутников, коих у него насчитывается уже 95, а четыре самых крупных наблюдал ещё Галилео Галилей, они видны даже в не самый мощный телескоп: Европа, Ганимед, Ио и Каллисто.

Но гораздо более очевиден другой феномен Юпитера — своеобразное движение полос вдоль поверхности. Ещё в 1979 году "Вояджер-1" сделал серию фотографий газового гиганта, и при их сопоставлении становится заметно удивительное явление: полосы вращаются в разных направлениях. К примеру, на экваторе движение идёт слева направо, а сверху и снизу от этой центральной полосы — наоборот. Ещё на уровень выше и ниже — опять с запада на восток. И это для науки очень любопытная загадка.

Анимация на основе снимков Юпитера, сделанных с борта зонда "Вояджер-1" в 1979 году © Giphy

Более того, за последние десятилетия наблюдений удалось заметить, что в таинственной внутренней жизни Юпитера есть какие-то циклы: каждые 4–9 лет происходят заметные перемены, чуть ли не перевороты, то есть астрономы порой, что называется, с трудом узнают крупнейшую планету Солнечной системы.

Инфракрасные снимки Юпитера позволили установить, что примерно на глубине 50 километров под поверхностью каждые несколько лет происходят некие колебания: инфракрасное излучение местами делается то сильнее, то слабее. А интенсивность такого излучения связана с потоком тепла.

Инфракрасные снимки Юпитера в 2001 (справа) и 2011 (слева) году. Фото © phys.org

Так вот, в недавнем исследовании учёные пришли к выводу, что эти регулярные волны тепла поступают в ходе "вращательных колебаний" магнитного поля Юпитера. Его, как и в Земле, создаёт внешняя — жидкая — часть ядра планеты. Только у нас этот слой сравнительно невелик в общей картине внутренней структуры, а у Юпитера он начинается уже где-то на глубине трёх тысяч километров и уходит вниз на 42–46 тысяч километров при общем радиусе планеты в 70 тысяч километров. То есть это большая часть всего внутреннего пространства газового гиганта. Там находится водород, который от огромного давления переходит в жидкое состояние и приобретает свойства металла. И металлический водород этот сильно разогрет и прекрасно проводит ток. Отсюда и магнитное поле. Кстати, занятный факт — на Юпитере магнитные полюса совпадают с географическими, а на Земле нет: у нас в Антарктиде расположен северный магнитный полюс, а в Арктике — южный.

Магнитное поле Юпитера с Большим синим пятном в области чуть ниже экватора. Фото © NASA

И ещё есть у магнитного поля Юпитера такая особенность: его линии, как и положено, выходят из окрестностей северного полюса, но многие из них заходят обратно в планету в области чуть пониже экватора. Это место назвали Большим синим пятном. Его, конечно, не видно, "синим" его обозначили условно, потому что именно в этом цвете изображают его на диаграммах. То есть это область особо мощного, сконцентрированного магнитного поля Юпитера. Данные измерений показывают, что это невидимое пятно смещается с запада на восток, но всё медленнее и медленнее. Появились подозрения, что оно в итоге и вовсе остановится, а затем начнёт обратное движение. И это может отразиться на внешнем виде планеты.

Авторы Адель Романенкова